Конфликт Ирана и США. Почему произошел и к чему может привести

2020 год начался с эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В ответ на убийство в районе багдадского аэропорта главы подразделения «Кудс» (Корпуса стражей исламской революции) Касема Сулеймани Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке.

Как развивалась ситуация и к чему она может привести, в хронологии 24.kg.

Как все развивалось

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Реакция Евросоюза на конфликт на Ближнем Востоке

Первой отреагировала на обострившийся конфликт Германия. В заявлении правительства сказано, что ФРГ использует все возможные дипломатические каналы, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Среди прочих мер оно намерено провести прямые переговоры с Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас в интервью изданию Bild.

Министр отметил, что находится в тесном контакте с главами британского и французского МИД Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и госсекретарем США Майклом Помпео.

Говорит Москва

Высказался о ситуации на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и президент России Владимир Путин.

«В целом в регионе мы видим, что она (ситуация), к сожалению, обостряется», — сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.

Президент России на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня 8 января также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Приведет ли конфликт США и Ирана к Третьей мировой войне?

Обозреватель FAZ Райнер Херман отметил, что обострение между Ираном с США не предвещает ничего хорошего.

«Вашингтон после целого ряда упущенных возможностей наконец должен был продемонстрировать свою силу по отношению к Ирану, чтобы еще больше не утратить доверие таких союзников, как Саудовская Аравия. Но такая демонстрация плохо кончится. Ведь Тегеран извлекает двойную выгоду от новой эскалации: с одной стороны, парламент Ирака принял решение о прекращении американского и вообще всякого иностранного военного присутствия в стране. В результате Исламская Республика Иран, несмотря на слабую экономику, по-прежнему остается доминирующей силой в регионе», — считает аналитик.

А обозреватель Персидской службы Би-Би-Си Амир Азими уверен, что в Тегеране об убийстве Сулеймани, скорее всего, не забудут до тех пор, пока существует нынешний исламский режим.

«С точки зрения иранского руководства Вашингтон перешел красную черту. Как и история с блокадой американского посольства в Тегеране, авиаудар по Сулеймани убил надежду на любые дипломатические контакты и переговоры между США и Ираном на многие годы вперед», — отмечает он и приводит в качестве подтверждения высказывание верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи. Он пригрозил США страшной местью за убийство Сулеймани.

لحظه ورود پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی به فرودگاه کرمان pic.twitter.com/0jeaaHfhCF — باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) January 7, 2020

А пока власти Ирана рассматривают 13 вариантов возможного ответа США на убийство Касема Сулеймани.

Вашингтон готов ответить Тегерану ударами по 52 иранским объектам.