Темно-синий цвет, большие сумки. Что будет модно в 2020 году

Мода изменчива, и даже если человек не следит за ее трендами, не стремится каждый сезон обновлять гардероб, она все равно влияет на его жизнь. Что будет в тренде в этом году и почему стоит заглянуть в мамин сундук, 24.kg рассказала стилист, фэшн-блогер Валентина Собецкая.

— Мода на протяжении нескольких лет практически не меняется. С одной стороны, это хорошо, людям, которые за ней следят, не надо покупать слишком много вещей, достаточно обыграть какими-то аксессуарами, видоизменить образы, добавляя новые предметы гардероба.

Глобальный тренд — это минимализм, smart-casual — простые образы с добавлением аксессуаров. Это происходит потому, что люди настроены на защиту окружающей среды, на разумное потребление. И они стараются по минимуму покупать одежду. Модным остается деконструктивный крой, когда, например, с одной стороны подол юбки чуть длиннее.

На первый план выходят пиджаки с объемной линией плеч, прямого кроя, удлиненные. Остается популярной высокая посадка брюк.

Кроме того, переходит в 2020 год анималистический принт.

— Говорят, что мода циклична. Значит, можно провести ревизию в родительских сундуках?

— Глобальный тренд на разумное потребление всколыхнул моду на винтажные вещи. К ним можно отнести те, которым около 20 лет. Мировые знаменитости, такие как Ким Кардашьян, сейчас активно выходят на красную дорожку в таких платьях.

В 2020 году в моде стиль 70-х годов: дубленки, удлиненные и немного приталенные пиджаки с активными лацканами, шорты-бермуды с сапогами-трубами, очки-авиаторы, водолазки... Однако надо понимать, что в образе необходимо смешивать как ретро, так и современные тренды. Можно надеть джинсы с водолазкой, сверху удлиненный пиджак или рубашку с открытым воротником.

Модными будут длинные рукава-буфы. Тренд на объемные плечи сохраняет свои позиции.

— Пышные платья и юбки выйдут из моды?

— Люди все разные и индивидуальные, кому-то нравятся пышные вещи. Но опять же образ приглушается жакетом в мужском стиле, водолазкой.

— 2020-й — год Белой металлической крысы, и различные журналы рекомендовали встречать его в нарядах пастельных тонов, серых, белых, с металлическими аксессуарами. А что мы увидим в мире моды? Будут ли дизайнеры придерживаться такой цветовой палитры?

— Вообще, цвета, которые будут популярны в будущем сезоне, озвучивают не дизайнеры, а институт цвета Pantone.

Самый главный цвет сезона — это темно-синий.

Однако я хочу сказать, что это рекомендация. Но не так давно провели исследование, и многие люди назвали темно-синий цвет любимым. Поэтому, думаю, его будут активно носить.

— Сохранит ли свои позиции кожа?

— Да. Ее начали использовать активно где-то пару лет назад. Причем не только натуральную, но и экокожу самых разных цветов. Дошло до полных образов из этого материала: брюки, рубашка, тренч.

Входят в моду удлиненные, свободные вязаные «дедушкины» жилеты. Их хорошо сочетать и с брюками, и с платьями в женственном стиле, и с удлиненными шортами. Дутые удлиненные жилеты тоже в тренде в 2020-м.

Вообще, сейчас в моде оверсайз. Люди стремятся к комфорту, поэтому не хотят носить обтягивающую, сковывающую движения одежду. Даже если человек любит, чтобы все было по фигуре, следует отдать предпочтение чуть более свободной одежде.

— Акцент в этом году будут делать на аксессуарах. Что будет популярным?

— Так как мода стремится к минимализму, то люди, чтобы разнообразить образ, начинают играть на аксессуарах. Однако на них быстрее всего меняется мода.

На первый план выходят массивные цепи на шею, руку, с прошлого года сохранят позиции и многослойные цепочки. Это отголосок тренда на стиль гранж (субкультурные стили), который также активно входит в моду.

Все бренды показали его элементы в своих коллекциях. Но опять же в чистом виде редко кто будет его использовать: активная цепь в брючном костюме в мужском стиле, грубые ботинки-берцы до середины икры в сочетании, например, с кружевной юбкой, классическим костюмом. Актуальной будет и косуха. Единственное, у нее немного изменился крой.

Большие сумки, огромные баулы тоже входят в моду.

— А что стоит убрать из гардероба?

— Меховые жилеты. Они уже давно вышли из моды. Пальто прямого кроя «голошейки», спорт-шик отходят.

Брюки с лампасами, платья с бомберами носить уже не стоит.

От спорта остаются кеды, кроссовки.

— Кстати, как часто надо проводить ревизию вещей и как понять, что от тех или иных предметов стоит отказаться?

— Перебирать гардероб нужно перед каждым сезоном. Мода не меняется, но надо разобрать вещи, чтобы актуально оценить ситуацию, состояние вещей.

Если вы отложили что-то дважды, то это можно смело убирать, эта вещь просто захламляет пространство.

Даже если человек далек от мира моды, он должен следить за актуальностью вещей, кроя. Сегодня сильно развивается личный бренд. Люди стали более внимательно относиться к своей внешности. Сколько бы ни говорили о внутренних качествах человека, все равно встречают его по внешнему виду, оценивают в первую очередь глазами, потом уже начинаются разговоры — и на первый план выходит интеллект.