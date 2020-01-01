Двенадцать детей потеряли на площади Ала-Тоо в новогоднюю ночь. Всех нашли

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо, где в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года состоялись праздничные мероприятия по случаю Нового года, потерялись двенадцать детей. Об этом 24.kg рассказали в МВД.

По данным ведомства, родители обращались к сотрудникам милиции, патрулирующим площадь и прилегающие к ней улицы. Всех детей нашли и передали родственникам, отмечают в МВД.

Напомним, в столице в праздничные дни дежурят свыше 2,5 тысячи милиционеров. Патрульная служба милиции также работает в усиленном режиме.