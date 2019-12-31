В новогодние праздники все ЦСМ Бишкека будут работать в штатном режиме

Все центры семейной медицины Бишкека в праздничные дни, за исключением 1 января, будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, во всех ЦСМ Бишкека удлинены графики работы в субботу и воскресенье. С 8.00 до 18.00 работают дневные стационары. Кроме того в Центре экстренной медицины работают круглосуточные телефоны, по которым можно получить консультацию врача: 103, 1833.

В ведомстве просят население соблюдать меры по профилактике заболеваний, с признаками вирусных заболеваний обращаться в ЦСМ и ГСВ по месту жительства и воздержаться от консультаций в Республиканской клинической больнице для предупреждения контактов с другими инфекционными заболеваниями.