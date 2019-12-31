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Общество

Энергетики в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

В новогодние праздники, а также учитывая перенос рабочих дней, энергетики перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Отмечается, что будет предпринят комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. При этом на случай внештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения и усилены аварийные бригады на случай непредвиденных ситуаций с электроснабжением. Будет организовано дежурство руководства компании, центрального аппарата, руководителей всех филиалов, а также ответственных специалистов ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

«Усиливается охрана объектов энергопредприятий, проверяется состояние всех служебных и производственных помещений подстанций, складов в надлежащий порядок, обратив особое внимание на наличие и достаточность противопожарных средств. Проверяется также надежность работы каналов связи, телемеханики с подведомственными объектами, включая мобильную связь», — говорится в сообщении.
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