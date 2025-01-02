Торопиться не надо. Топ-5 советов, как быстро вернуться в строй после праздников

В Кыргызстане новогодние каникулы — восемь выходных дней. На работу многие вернутся только 8 января. Но как настроиться на будние дни после праздников и быстро прийти в форму? Редакция 24.kg собрала рекомендации врачей и психологов.

1 Пейте больше жидкости

В последние праздничные дни лучше не пить много алкоголя. Помимо прочего, он приводит к обезвоживанию, и у человека возникает жажда. Поэтому в праздничные дни важно употреблять достаточное количество воды. Если в обычные дни специалисты советуют выпивать в среднем 2-3 литра жидкости в сутки, то в новогодние праздники этот объем можно увеличить. Вода помогает восстанавливать водно-электролитный баланс и вымывает токсичные вещества из организма.

2 Не голодайте

Постоянные застолья на праздники не могут не сказаться на фигуре. И первое инстинктивное желание — быстренько сесть на строгую диету. Но врачи предупреждают: такие стрессовые методы похудения не только заканчиваются провалом, но и могут привести к проблемам со здоровьем.

Поэтому можно сесть на диету, исключающую жирную, жареную, соленую и острую пищу. Сделайте ставку на белок — куриную грудку, бобовые, яйца и йогурты. Кроме того, старайтесь есть медленнее. Можно также уменьшить размер тарелки. Во время еды нежелательно смотреть видео, так как внимание человека переключается на сюжет, и он перестает себя контролировать.

3 Сон, спорт и режим

За время праздников, как правило, сбивается режим дня. Спать-то можно до обеда. Но лучше этим не злоупотреблять, чтобы потом было легче вернуться к обычному распорядку. Врачи рекомендуют ложиться спать в заранее проветренном помещении, отказаться от плотного ужина минимум за два часа до сна и не пользоваться гаджетами перед сном.

Восстановление после Нового года должно включать в себя физическую активность. Но если со спортом отношения у вас не сложились, постарайтесь больше гулять, дышать свежим воздухом, можно выбраться в горы. Также с постпраздничным синдромом помогают справиться контрастный душ, зарядка, медитация.

4 Сходите в баньку

Не пренебрегайте восстановительными процедурами. Прийти в норму помогут и поход к косметологу или массажисту, а также посещение бани или сауны. Это будет способствовать выведению из организма токсинов и ускорит восстановление.

5 Плавно вливайтесь в работу

Психологи советуют сделать переход от отдыха к рабочим будням как можно более плавным. Не стоит сразу же по приходу в офис с головой погружаться в работу. Первые два-три рабочих дня стоит оставить совершенно свободными от встреч и срочных задач. Кстати, можно за день до выхода на работу просмотреть почту, чтобы настроиться на рабочий лад. В любом случае, для начала лучше можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами. Проверить, не остались ли без внимания важные письма в почте, заглянуть в календарь — возможно, какие-то дела перешли с прошлого года. Но затягивать этот процесс не стоит. Коллеги, клиенты тоже возвращаются в строй и ждут, когда можно приступить к активной работе.