15:06
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество
Сюжет: Полезные советы

Торопиться не надо. Топ-5 советов, как быстро вернуться в строй после праздников

В Кыргызстане новогодние каникулы — восемь выходных дней. На работу многие вернутся только 8 января. Но как настроиться на будние дни после праздников и быстро прийти в форму? Редакция 24.kg собрала рекомендации врачей и психологов.

1
Пейте больше жидкости

В последние праздничные дни лучше не пить много алкоголя. Помимо прочего, он приводит к обезвоживанию, и у человека возникает жажда. Поэтому в праздничные дни важно употреблять достаточное количество воды. Если в обычные дни специалисты советуют выпивать в среднем 2-3 литра жидкости в сутки, то в новогодние праздники этот объем можно увеличить. Вода помогает восстанавливать водно-электролитный баланс и вымывает токсичные вещества из организма.

2
Не голодайте

Постоянные застолья на праздники не могут не сказаться на фигуре. И первое инстинктивное желание — быстренько сесть на строгую диету. Но врачи предупреждают: такие стрессовые методы похудения не только заканчиваются провалом, но и могут привести к проблемам со здоровьем.

Поэтому можно сесть на диету, исключающую жирную, жареную, соленую и острую пищу. Сделайте ставку на белок — куриную грудку, бобовые, яйца и йогурты. Кроме того, старайтесь есть медленнее. Можно также уменьшить размер тарелки. Во время еды нежелательно смотреть видео, так как внимание человека переключается на сюжет, и он перестает себя контролировать.

3
Сон, спорт и режим

За время праздников, как правило, сбивается режим дня. Спать-то можно до обеда. Но лучше этим не злоупотреблять, чтобы потом было легче вернуться к обычному распорядку. Врачи рекомендуют ложиться спать в заранее проветренном помещении, отказаться от плотного ужина минимум за два часа до сна и не пользоваться гаджетами перед сном.

Восстановление после Нового года должно включать в себя физическую активность. Но если со спортом отношения у вас не сложились, постарайтесь больше гулять, дышать свежим воздухом, можно выбраться в горы. Также с постпраздничным синдромом помогают справиться контрастный душ, зарядка, медитация.

4
Сходите в баньку

Не пренебрегайте восстановительными процедурами. Прийти в норму помогут и поход к косметологу или массажисту, а также посещение бани или сауны. Это будет способствовать выведению из организма токсинов и ускорит восстановление.

5
Плавно вливайтесь в работу

Психологи советуют сделать переход от отдыха к рабочим будням как можно более плавным. Не стоит сразу же по приходу в офис с головой погружаться в работу. Первые два-три рабочих дня стоит оставить совершенно свободными от встреч и срочных задач. Кстати, можно за день до выхода на работу просмотреть почту, чтобы настроиться на рабочий лад. В любом случае, для начала лучше можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами. Проверить, не остались ли без внимания важные письма в почте, заглянуть в календарь — возможно, какие-то дела перешли с прошлого года. Но затягивать этот процесс не стоит. Коллеги, клиенты тоже возвращаются в строй и ждут, когда можно приступить к активной работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/218844/
просмотров: 9375
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш по восточному гороскопу. Кому из депутатов светит удача в год Змеи
Как Новый, 2025 год встретили в мире. Фото
За новогодние сутки в Кыргызстане родились 322 ребенка
Как справиться с похмельем после Нового года
Как Бишкек встретил Новый год: кто выступил на площади Ала-Тоо?
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!
Мир встречает 2025 год. Сидней озарили фейерверки, а Бишкек отказался от салютов
Какие страны встречают Новый год первыми, а какие — последними
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
Новогодние тихие вечера. Список праздничных фильмов для семейного просмотра
Популярные новости
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО перенесли с&nbsp;1&nbsp;января 2025 года на&nbsp;1&nbsp;июля Штраф за отсутствие ОСАГО перенесли с 1 января 2025 года на 1 июля
Как будут работать коммерческие банки в&nbsp;праздники с&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;7&nbsp;января Как будут работать коммерческие банки в праздники с 1 по 7 января
Бизнес
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
2 января, четверг
14:00
Торопиться не надо. Топ-5 советов, как быстро вернуться в строй после праздников Торопиться не надо. Топ-5 советов, как быстро вернуться...
13:59
Ташиев правоохранителям: Подставы и преследование невиновных недопустимы
13:10
Коррупция в Кыргызстане будет полностью искоренена за два года — Ташиев
12:21
Новогодние корпоративы в госорганах — плохая традиция, считает Ташиев
12:00
Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2025 года