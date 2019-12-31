В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до трех часов ночи

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Бишкеке будет работать в усиленном режиме. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

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«Запланировано, что с 00.00 до 03.00 будут работать троллейбусы и автобусы и около 700 маршруток», — сообщил он.

Азиз Алымкулов добавил, что троллейбусы будут курсировать по своим маршрутам, а автобусы по экспресс-маршрутам во все районы столицы.

Мэр Азиз Суракматов поручил руководителям транспортных предприятий не выезжать за пределы города в праздничные дни, чтобы иметь возможность оперативно решать вопросы.