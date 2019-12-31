15:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый год — 2020

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до трех часов ночи

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Бишкеке будет работать в усиленном режиме. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

Читайте по теме
В новогоднюю ночь в Бишкеке будут работать праздничные маршруты

«Запланировано, что с 00.00 до 03.00 будут работать троллейбусы и автобусы и около 700 маршруток», — сообщил он.

Азиз Алымкулов добавил, что троллейбусы будут курсировать по своим маршрутам, а автобусы по экспресс-маршрутам во все районы столицы.

Мэр Азиз Суракматов поручил руководителям транспортных предприятий не выезжать за пределы города в праздничные дни, чтобы иметь возможность оперативно решать вопросы.
Ссылка:
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Белая Крыса. Для кого из депутатов она станет символом года
Энергетики в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме
Индекс оливье-2020: во сколько бишкекчанам обойдется новогодний салат
В Кыргызстане на новогодние праздники будут дежурить более 10 тысяч милиционеров
Сооронбай Жээнбеков поздравил президентов с Новым годом по телефону
Канун Нового года. Что интересного ждет жителей Бишкека 31 декабря
В Бишкеке в новогоднюю ночь ГУОБДД перекроет площадь Ала-Тоо
Когда наступит год Крысы и почему принято наряжать елку. Новогодний тест
Новогодние каникулы. Как развлечь детей и не разориться
Елка в центре Базар-Коргона за 112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей
Популярные новости
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и&nbsp;напитков на&nbsp;новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения
Подарок для Раисы Атамбаевой. В&nbsp;Татарстане опровергают информацию СДПК Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК
Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с&nbsp;водителем Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с водителем
Бизнес
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
MegaCom в&nbsp;очередной раз подтвердил нацеленность на&nbsp;качество MegaCom в очередной раз подтвердил нацеленность на качество
31 декабря, вторник
14:44
В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
14:23
В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до трех часов ночи
14:13
Посол США поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом
14:00
Белая Крыса. Для кого из депутатов она станет символом года
13:46
Даже в коридоре нет мест. Пациентка возмущается условиями инфекционки