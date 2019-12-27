Цифра дня. 683 тысячи 651 сом потратит мэрия Бишкека на новогодний фейерверк

Мэрия Бишкека потратит 683 тысячи 651 сом на новогоднее фейерверк-представление. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, изначально на приобретение услуги по проведению фейерверка управление культуры столичного муниципалитета закладывало 800 тысяч сомов.

На участие в конкурсе поступило две заявки. Евгений Красный оценил услуги в 794 тысячи 200 сомов, ОсОО «Авантис Групп» — в 683 тысячи 651 сом.

Продолжительность фейерверка должна быть не менее 5 минут, высота залпов — от 30 до 130 метров.