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Общество
Сюжет: Новый год — 2020

Цифра дня. 683 тысячи 651 сом потратит мэрия Бишкека на новогодний фейерверк

Мэрия Бишкека потратит 683 тысячи 651 сом на новогоднее фейерверк-представление. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, изначально на приобретение услуги по проведению фейерверка управление культуры столичного муниципалитета закладывало 800 тысяч сомов.

На участие в конкурсе поступило две заявки. Евгений Красный оценил услуги в 794 тысячи 200 сомов, ОсОО «Авантис Групп» — в 683 тысячи 651 сом.

Продолжительность фейерверка должна быть не менее 5 минут, высота залпов — от 30 до 130 метров.
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