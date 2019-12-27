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Общество

Женщину, содержащуюся в колонии без приговора, этапировали в ИВС Токмака

Заключенную, чье уголовное дело потеряли, этапировали из колонии в ИВС Токмака для восстановления документов. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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Уточняется, что 50-летнюю Эльмиру Кашкарову осудили 24 июня 2008 года Токмакским городским судом по статьям «Убийство», «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» УК КР и приговорили к 25 годам колонии.

«В отношении осужденной применили три амнистии, и в общей сложности неотбытый срок наказания сократили на восемь лет, восемь месяцев и два дня. Уголовное дело Эльмиры Кашкаровой остается нерассмотренным. Конец срока наказания заключенной подходит 12 февраля 2023-го. По закону осужденные, совершившие преступления в отношении несовершеннолетних, переводу в колонию-поселение не подлежат. Кроме того, к таким заключенным не применяется условно-досрочное освобождение», — отметили в ведомстве.

В исправительной колонии № 2 женщина отбывает наказание без окончательного приговора. Обвиняемая под стражей 11 лет. Она пожаловалась омбудсмену на то, что суд не пересматривает ее дело после смягчения уголовного законодательства. В ходе разбирательства выяснилось, что уголовное дело Эльмиры Кашкаровой пропало, однако ни суд, ни прокуратура Токмака не могут объяснить, кто и когда его потерял.
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