24.kg поздравляет читателей с Новым годом!

Вот и наступил новый, 2020 год. В первые минуты нового года принято загадывать самые сокровенные желания и строить радужные планы на ближайшее будущее. Мы желаем, чтобы они стали реальностью и расцветили вашу жизнь праздничными фейерверками!

В эти минуты обнимите и скажите слова любви и благодарности вашим близким — родителям, супругам, детям. Без их поддержки и одобрения все наши достижения никогда не будут столь яркими.

Мы желаем всем кыргызстанцам крепкой любви, могучего здоровья и достатка в каждом доме! 24.kg

Для нас ушедший 2019-й оказался насыщенным не только в плане событий в Кыргызстане, которые освещало агентство. Многое произошло и в самой редакции. Конечно, получилось далеко не все, что задумывали, но мы меняемся, учимся, боремся, ищем новое. И в 2020 году не планируем стоять на месте.

Поверьте, нам есть чем удивить наших преданных читателей, которые следуют за нами каждый день. Мы счастливы, что вы всегда с агентством. Мы безмерно рады и новым читателям, которые постоянно присоединяются к нам. Хочется сказать всем вам спасибо за поддержку, критику и искренность.

Мы желаем всем кыргызстанцам, чтобы 2020-й стал для вас годом свершений, новых открытий и приятных сюрпризов! 24.kg

С уважением коллектив 24.kg.