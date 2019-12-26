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Общество
Сюжет: Новый год — 2020

The Guardian опубликовала фото новогодней площади Ала-Тоо

Британская газета The Guardian опубликовала фотографию новогодней площади Ала-Тоо.

Издание отмечает, что выбрало 15 лучших снимков Рождества. Оно сделало подборку о том, как люди со всех уголков мира, разной национальности и всех слоев общества отмечают праздник.

Среди фотографий запечатлены, например, члены британской королевской семьи после службы в поместье Сандрингем и Папа Римский Франциск, купание Санта-Клаусов в Великобритании, Испании и Германии.

The Guardian
Фото The Guardian. Фотография, которую опубликовало британское издание

Среди государств Центральной Азии газета выбрала только фотографию Вячеслава Оселедко. «Семья наслаждается праздничным украшением на центральной площади Ала-Тоо» — гласит подпись к снимку.

В подборку также попала фотография из Санкт-Петербурга. Фотограф Антон Ваганов запечатлел, как музыкант в костюме Санта-Клауса позирует для фото с пассажирами в автобусе, украшенном для рождественских и новогодних праздников.
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