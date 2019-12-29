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Общество
Сюжеты: Новый год — 2020, Полезные советы

Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить крысу

Новый, 2020 год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. На Востоке этот грызун является символом достатка и денежного благополучия. Поэтому астрологи прогнозируют успех во всех делах и начинаниях. Но чтобы добиться расположения покровительницы, надо встретить новый год по всем правилам. 24.kg разбиралось, что должно быть на праздничном столе, чтобы угодить зверьку.

1
Разнообразное меню

из интернета
Фото из интернета. Готовя закуски, салаты, ингредиенты следует нарезать маленькими кусочками

Покровительница года любит поесть, но в еде неприхотлива. Поэтому меню должно быть максимально разнообразным. Мясо, рыба, овощи, фрукты, сыры, десерты — нет ничего такого, от чего отказалась бы крыса. Но не стоит увлекаться экзотическими блюдами. Хозяйка года любит простоту.

Готовя закуски, салаты, ингредиенты следует нарезать маленькими кусочками. Так зверьку было бы легче их съесть.

2
Сыр, орехи и злаки

из интернета
Фото из интернета. Сырная тарелка придется по душе покровительнице года

Крыса любит орехи, семечки, сыр. Значит, эти ингредиенты обязательно должны быть на праздничном столе. Их можно добавить в салаты или горячее, сделать сырную тарелку или канапе. Орехи можно высыпать в тарелочку. Хорошо, если на ней будет сияющий элемент, Металлическая Крыса любит все блестящее.

В качестве гарнира можно использовать рисовую, гречневую или перловую кашу — крыса любит злаки.

3
Десерт обязателен

из интернета
Фото из интернета. Крыса - знатная сладкоежка, поэтому десерт на новогоднем столе должен быть обязательно

Хозяйка года обожает побаловать себя сладким, поэтому оно обязательно должно быть на праздничном столе: шоколад, конфеты, пирожные, торты, мороженое — крысе все придется по душе.

4
От каких блюд следует отказаться

из интернета
Фото из интернета. Грызуну не нравятся крепкие спиртные напитки

Покровительница года всеядна, но она не любит жирные, «тяжелые» для переваривания продукты. Именно от них лучше отказаться.

Кроме того, грызуну не нравятся крепкие спиртные напитки. Поэтому ими не стоит злоупотреблять, а по возможности вообще не ставить на стол.

5
Нельзя ничего выкидывать

из интернета
Фото из интернета. Перед тем как отправиться за покупками, надо составить список

После того как блюда для новогоднего стола выбраны, необходимо тщательно рассчитать количество порций, чтобы не готовить много лишнего. Крыса не оценит расточительность, а тем более выброшенные продукты.

А перед походом на базар или в магазин — составить список продуктов. Это позволит избежать лишних трат и необдуманных покупок.

6
Чем украсить стол

из интернета
Фото из интернета. На новогоднем столе обязательно должны быть блесятящие аксессуары

Белая Крыса любит светлые оттенки, поэтому предпочтение лучше отдать именно такой скатерти. Можно добавить посуду с металлическими оттенками, подсвечники, изюминкой могут стать серебристые снежинки. Ну и поставить на стол фигурки символа года грядущего.
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