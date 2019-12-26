Новый год на пороге. Как украсить квартиру подручными средствами

До Нового года остались считаные дни. Если вы еще не создали дома праздничное настроение, то самое время этим заняться. Наши лайфхаки позволят вам сделать это с существенной экономией бюджета.

Чтобы украсить квартиру, достаточно подручных средств, пары советов из интернета и хорошего настроения. Мы с дочерью несколько лет подряд сами готовим жилье к празднику. Причем каждый раз, кроме понравившихся прошлогодних вариантов украшений, делаем что-то новое.

Мини-елки и мишура

Квартира у нас маленькая. Поэтому большую елку мы обычно ставим в зале, а вот кухню предпочитаем украшать мини-елочками собственного изготовления. В прошлом году впервые решили сделать небольшую елку из мишуры. Идея так понравилась дочке, что в этом году она создала целую композицию.

Для создания новогоднего уголка понадобился лист картона, мишура, синтепон, шишки и грецкие орехи.

Из картона делаем конус, к которому с помощью пистолета с горячим клеем приклеиваем мишуру. Всего 5-10 минут и елочка готова. Украшать можно по своему вкусу. В прошлом году приклеивали к елке конфеты. В этом решили оставить как есть. Зато рядом с елкой расположились шишки и орешки, как в настоящем лесу.

Фото 24.kg. В этом году дочь создала целую композицию из елки из мишуры и различных украшений

Новшеством стала елочка из шишек. Мастер-класс по ее изготовлению я увидела в социальных сетях и загорелась идеей. В оригинальном варианте шишки были маленькие. У нас же оказались только средние и большие.

Способ изготовления, как у елки из мишуры. Делаете конус и на него в произвольном порядке приклеиваете шишки. Далее красим елочку в белый цвет, можно посыпать блестками или приклеить небольшие шарики. Делается быстро, получается необычно. И почти не отличишь от дорогих, которые продают в магазинах.

Если решите сделать такую елку, лучше собирать шишки заранее, летом. И еще: из маленьких шишек елочку делать лучше, а смотрится она аккуратнее. Но помните, что шишки осыпаются. Поэтому лучше выделить отдельное место для изготовления такой елки, чтобы потом не собирать мусор по всей квартире.

Венки и гирлянды

В прошлом году мы впервые попробовали сделать бумажную гирлянду. Эксперимент удался. Смотрелось красиво и практически ничем не отличалось от покупного варианта. В этом году решили сделать такую же. Благо гофрированная бумага осталась с прошлого года.

Нам понадобилась бумага четырех цветов, ножницы и клей. В этом году мое участие свелось только к показу видео. Дочь самостоятельно вырезала заготовки и собирала гирлянду. Не все круги, конечно, были идеально красивыми и ровными. Иногда части гирлянды приходилось переклевать. Зато ребенок доволен, что сам, без помощи взрослого, создал такую красоту. Гирлянда заняла место на стене в кухне.

Повторили мы в этом году и затею с созданием новогодних венков. Для кухни сделали венок из лимонов и пряностей, которые остались с прошлого года. Так что затраты были минимальными. Всего 70 сомов на покупку лимонов.

Фото 24.kg. Венок из лимонов и пряностей вполне подойдет для кухни

Честно говоря, когда мы впервые делали венок, то ждали, что он будет благоухать на всю кухню. Но нет, запаха от него практически нет. Зато вид вполне праздничный и отлично подходит именно для кухни.

В коридоре мы повесили венок из мишуры. Процесс изготовления похожий: делаем основу из двух кругов из картона и наклеиваем на нее мишуру. Затем украшаем венок подручными материалами. Я, например, купила небольшую веточку из шишек и ягодок и приклеила ее к венку.

Фото 24.kg. А вот венок из мишуры мы повесили в коридоре

Вариантов изготовления подобных венков масса. Делают их из всего, что попадется под руку. Мы пока остановились на таких вариантах. Но в следующем году хотим попробовать создать венок из веток или пуговиц.

Кроме венков и гирлянд наделали и украшений из еловых веток. Ветки вновь оказались настоящими, к ним мы прикрепили оставшиеся шишки, бусы, небольшие елочные шарики. Получилось уютно и креативно.

Еловые ветки осыплются вскоре после праздников. Поэтому при создании украшений из них помните об этом. Мы разместили наши украшения так, чтобы потом быстро и с наименьшими потерями убрать все иголочки. Есть один лайфхак на такой случай. Можно создать украшение, поместив еловые ветки в стакан. Смотреться будет необычно, а уборка займет минимум времени.

Сделай как в интернете

Покреативить мы решили и в создании новогодних снежинок. Самым рабочим и легко выполнимым ребенком оказалась идея создания кружевной снежинки. Да, это требует времени и усидчивости, но в итоге получается вполне себе симпатичная снежинка.

Правда, получается она довольно большой. Поэтому решили не вешать ее на елку, а использовать для украшения праздничной корзины.

Фото 24.kg. Такую снежинку ребенок с легкостью сделает сам

Еще одним рабочим вариантом оказалась идея создания трехмерных звезд на елку. Для этого понадобились два небольших квадрата цветной бумаги, ножницы и клей. После получаса мучений получились вполне симпатичные звезды. Но мой вам совет: берите для таких снежинок плотную бумагу, листочки которой хорошо склеиваются между собой.

Мы взяли блестящую самоклеющуюся. Получилось красиво, но вот листочки между собой проклеивали очень долго. Оно того не стоит.

Разочарованием этого года стала попытка сделать необычную объемную снежинку. На видео ее создание показали максимально подробно. Но у нас в итоге пушистая снежинка не получилась. Внешне она отдаленно напоминала вариант из интернета, но на елку такую снежинку точно не повесишь.

Часто созданные своими руками украшения не такие красивые, как в интернете или в магазинах. Но это не повод отказываться от их изготовления. Ведь важно не то, как хорошо они выглядят, а время, которое вы проведете с семьей, украшая квартиру. Поверьте, дети еще много лет будут вспоминать такие моменты.

Еще хендмейд-украшения сморятся уютно, ведь их делали с душой. Это сразу чувствуется. Так что вооружайтесь хорошим настроением и вперед — создавать новогоднее убранство своими руками.