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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Военная прокуратура сообщила, зачем вызвали на допрос адвоката Асель Кодурановой

Адвоката Асель Кодурановой Бакытбека Афтандил уулу вызывают на допрос в качестве свидетеля и для установления подлинности его подписи в процессуальных документах. Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

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По ее данным, 20 мая 2019 года в Военную прокуратуру обратился адвокат Шерик Молдобеков, защищающий права и интересы гражданина Узбекистана С.Сайдалиева, с заявлением о принятии мер в отношении следователя ГКНБ Б.Б.

Заявитель указал, что следователь в рамках расследуемого им уголовного дела подделал в протоколах следственных действий подписи его подзащитного и ранее защищавшего его адвоката Бакытбека Афтандил уулу.

Военная прокуратура 23 мая начала досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Судебно-почерковедческая экспертиза дала заключение, в связи с этим Бакытбека Афтандил уулу вызвали на допрос в качестве свидетеля для ознакомления с заключением вышеуказанной экспертизы и установления подлинности его подписи в процессуальных документах», — отметили в ведомстве.

В Военной прокуратуре добавили, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом адвокат обязан явиться для дачи показаний.

Напомним, 13 декабря следователи Военной прокуратуры вызвали на допрос адвоката Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева, однако он отказался от явки в надзорный орган. Позже следователи допросили другого защитника бывшего президента Сергея Слесарева. На допрос также был вызван и адвокат Асель Кодурановой Бакытбек Афтандил уулу.
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