Новый год на пороге. Как Бишкек готовится к главному празднику

До Нового года осталось совсем немного. Предпраздничное настроение чувствуется повсюду. Бишкек просто утопает в елках, гирляндах и новогодних инсталляциях.

Корреспондент 24.kg проехался по улицам столицы в поисках праздничного настроения.

Бишкекчане подготовились к предстоящему празднику основательно. Каждый торговый центр или отель постарался не просто украсить свою территорию, но и сделать это максимально креативно и необычно.

В новогоднем убранстве столицы предпочтение отдают классике. Чаще всего на улицах Бишкека можно встретить именно пушистых красавиц. Все они чем-то напоминают главную елку на площади Ала-Тоо. Но вот украшение на каждой елке свое.

Некоторые елки бросаются в глаза издалека, а красоту других можно оценить только в темное время суток. Постарались и столичные акимиаты. Например, елка на «новом Арбате» в микрорайоне «Восток-5» приятно радует глаз.

Кроме елок на улицах появились, например, снеговики. Это буквально находка в новогоднем убранстве этого года. Смотрится необычно и стильно. А еще возле них всегда много желающих сфотографироваться.

Только установкой елок в Бишкеке не ограничились. Возле многих торговых точек появилось праздничное освещение. Кто-то обмотал фонариками деревья, кто-то создал целую аллею из фонарей. На фоне мягкого и теплого света от них синие снежинки от мэрии выглядят несколько странно.

В этом году отличительной чертой новогоднего украшения стали еще и медведи. Они присутствуют как на новогодней рекламе, так и, например, на специализированных новогодних машинах или в домике Санта-Клауса. Последний, к слову, тоже новинка. Поток желающих посмотреть на него не прекращается до позднего вечера. А родители и рады: и памятные фотографии получаются отличные, подарки бесплатно раздают, да еще и детки продолжают верить в сказочного персонажа.