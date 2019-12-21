Новый год на пороге. Как Бишкек готовится к главному празднику

До Нового года осталось совсем немного. Предпраздничное настроение чувствуется повсюду. Бишкек просто утопает в елках, гирляндах и новогодних инсталляциях.
Корреспондент 24.kg проехался по улицам столицы в поисках праздничного настроения.
Бишкекчане подготовились к предстоящему празднику основательно. Каждый торговый центр или отель постарался не просто украсить свою территорию, но и сделать это максимально креативно и необычно.
В новогоднем убранстве столицы предпочтение отдают классике. Чаще всего на улицах Бишкека можно встретить именно пушистых красавиц. Все они чем-то напоминают главную елку на площади Ала-Тоо. Но вот украшение на каждой елке свое.
Некоторые елки бросаются в глаза издалека, а красоту других можно оценить только в темное время суток. Постарались и столичные акимиаты. Например, елка на «новом Арбате» в микрорайоне «Восток-5» приятно радует глаз.
Кроме елок на улицах появились, например, снеговики. Это буквально находка в новогоднем убранстве этого года. Смотрится необычно и стильно. А еще возле них всегда много желающих сфотографироваться.