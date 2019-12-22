Готовимся к праздникам. Сколько денег придется потратить на украшение дома

До 2020 года осталось чуть больше двух недель. Самое время создавать праздничное настроение и украшать дома и квартиры. На рынках и в супермаркетах Бишкека сейчас огромный выбор елок, гирлянд и украшений к ним.

Корреспондент 24.kg прошелся по торговым точкам и посчитал, сколько придется выложить за украшения к празднику.

Елка живая и искусственная

Ежегодно люди делятся на два лагеря. Одни не видят праздника без живой елки, а другие предпочитают искусственную, чтобы и природу сохранить, и не тратить время на уборку. В любом случае главным символом Нового года считают именно ее. Интересно, что цены на живые и искусственные елки во много совпадают.

Цены на голубые ели высотой 1,1- 1,2 метра в Бишкеке начинаются от 2,5 тысячи сомов.

Тянь-шаньские елочки стоят гораздо дороже — от 5 тысяч сомов. Цены на ели зависят от их высоты. Самые дорогие — 6-7-метровые — доходят в цене до 80 тысяч сомов.

Продавцы убеждают, что елочка не только переживет праздники, но и будет радовать вас и дальше. Для этого надо ее пересадить в землю из горшка. Но на практике это не всегда так. Часто для экономии на цветочных горшках елке обрезают корни. В итоге елочка успевает засохнуть к концу праздника. Имейте это в виду, когда будете выбирать живую ель.

Цены на искусственные елки немного ниже. Они начинаются от 300 сомов за деревце высотой в 60- 70 сантиметров .

Если вы хотите купить более пышную красавицу, то придется отдать как минимум 700-800 сомов. Есть варианты, где цена доходит до 2 тысяч сомов за елочку высотой менее 1 метра .

Если вы решили купить креативную и необычную елку, будьте готовы раскошелиться. Чем необычнее деревце, тем дороже. Цены на такие елки начинаются от 1,2-1,5 тысячи сомов.

Для небольшой квартиры оптимальной будет елка высотой от 90 сантиметров и выше. Цены на них разные. Самые дешевые елочки стоят 900-1 000 сомов. Имейте в виду, что чем более пышные веточки у них, тем они дороже.

Самые дорогие искусственные елки доходят в цене до 15-20 тысяч сомов.

Как правило, они высотой под 2 метра или белые с имитацией снега на ветках, с встроенной гирляндой или выполненные в разных техниках. За пушистую зеленую елку высотой примерно в 1,5 метра в среднем придется заплатить 2-3 тысячи сомов.

Хотите сэкономить? Покупайте елку почти накануне Нового года или сразу после. Как правило, в эти дни многие магазины устраивают распродажи. В итоге елку можно купить вполовину дешевле первоначальной цены.

Гирлянды, веночки и мишура

Одной елкой украшение квартиры, конечно, не обойдется. В придачу к новогодней красавице надо подобрать аксессуары. Начнем с гирлянд. Сейчас их на рынке такое множество, что глаза разбегаются.

Чтобы не лишиться всей зарплаты на покупке гирлянд, определите четко сумму, которую вы готовы на них потратить.

Кроме того, продумайте дизайн новогоднего убранства квартиры. Это поможет определиться, какие гирлянды лучше подойдут для елки, украшения окон или стен.

Цены на самые простые гирлянды длиной в 6- 7 метров начинаются от 150-200 сомов. Креативные варианты стоят 300-500 сомов. Имейте в виду, на елочку высотой в 1,5 метра уйдет как минимум две гирлянды. Если собираетесь вешать их на окна и стены, то перед походом в магазин заранее замерьте длину. Так вы будете знать, сколько украшений покупать.

Если окажется, что одной гирлянды мало, то в случае с огоньками необычной формы, в предновогодней суете вы можете не успеть купить второй такой же вариант.

В магазинах для украшения елки есть и множество различной мишуры и даже целые наборы. Цены на нее варьируются от 20-30 до 150-200 сомов. При покупке обращайте внимание на ценники. Ведь в одной куче может лежать как дешевая, так и дорогая мишура. И поверьте, особой разницы между ними вы можете и не увидеть.

Готовые наборы для украшения дома стоят от 30 сомов.

Вариантов масса: бантики, снежинки, ленты. Для окон хорошо подойдут специальные наклейки в новогодней тематике. Стоят они от 150 сомов за один лист.

В последние годы в Кыргызстане стали популярны и так называемые рождественские венки. Правда, цены на них не самые низкие. Самый дешевый вариант, который удалось найти, стоил 500 сомов. Но чаще всего цены на них начинаются от 1,2-1,5 тысячи сомов.

Поэтому хорошо подумайте, ведь такой венок можно сделать и своими руками из подручных материалов вместе с детьми. И деньги сэкономите, и время весело проведете.

Выбираем елочные шары

Ну и какая елка без новогодних шаров? Вот где можно фантазии разгуляться. Их продают поштучно и в наборах, большие и маленькие. Цветовая гамма самая разная.

В этом году в цветах елочных шаров преобладают красный, черный и розовый.

Цены на наборы шаров начинаются от 100 сомов. Как правило, это небольшие шарики одного размера. Есть наборы, в которых представлены шарики разного диаметра и дизайна. Но цвет в таких наборах, как правило, одинаковый. Стоят они 650-700 сомов.

Если предстоит покупать абсолютно все украшения для елки, лучший вариант — купить пару наборов из одинаковых и разных по размеру шариков. А потом к ним подобрать еще несколько поштучно.

Не потерять голову в изобилии шаров поможет заранее придуманный дизайн новогоднего интерьера. А еще можно сделать самодельные шары. Они будут смотреться необычно и креативно.

Помните о безопасности

Вы скупили полмагазина с новогодними украшениями и уже в предвкушении, как все красиво смотрится? Не спешите. Для начала вспомните о правилах безопасности, чтобы вместо Дедушки Мороза в новогоднюю ночь не пришел в гости отряд пожарных.

При покупке искусственной елки помните, что сертификат качества на товар вам, скорее всего, не предоставят. Как правило, и сами производители не указывают подобных данных. Пластиковая хвоя, обмотанная сомнительного качества гирляндой и увешанная такими же игрушками, вспыхнет как спичка.

Все нагревательные приборы, свечи, бенгальские огни нужно убрать подальше от елки.

Лампочки в гирлянде должны быть не более 25 ватт, а провода в них с гибкими медными жилами. Елку лучше ставить минимум в метре от стены и потолка. И не оставляйте гирлянды включенными, когда уходите из дома или ложитесь спать.