Адвокат считает, что его хотят отстранить от защиты Алмазбека Атамбаева

Адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева повторно вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам юриста, он отказался являться на допрос, поскольку после этого должен будет отстраниться от защиты своих клиентов.

«Вторая повестка соответствовала требованиям закона, но я отказался от явки на допрос, о чем письменно уведомил следователя. Закон не позволяет быть допрошенным, потому что я защищаю интересы Алмазбека Атамбаева, Кундуз Жолдубаевой и Каната Сагымбаева. Последние двое были допрошены в качестве свидетелей по делу Курсана Асанова. Я сидел с ними рядом как адвокат. Возможно, следователи хотят присвоить мне статус свидетеля и отстранить от защиты Атамбаева, Жолдубаевой и Сагымбаева», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, 13 декабря следователи Военной прокуратуры вызвали на допрос адвоката Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева, однако он отказался от явки в надзорный орган. Позже следователи допросили другого защитника бывшего президента Сергея Слесарева. На допрос также был вызван и адвокат Асель Кодурановой Бакытбека Афтандил уулу.