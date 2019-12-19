20:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Адвокат считает, что его хотят отстранить от защиты Алмазбека Атамбаева

Адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева повторно вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам юриста, он отказался являться на допрос, поскольку после этого должен будет отстраниться от защиты своих клиентов.

«Вторая повестка соответствовала требованиям закона, но я отказался от явки на допрос, о чем письменно уведомил следователя. Закон не позволяет быть допрошенным, потому что я защищаю интересы Алмазбека Атамбаева, Кундуз Жолдубаевой и Каната Сагымбаева. Последние двое были допрошены в качестве свидетелей по делу Курсана Асанова. Я сидел с ними рядом как адвокат. Возможно, следователи хотят присвоить мне статус свидетеля и отстранить от защиты Атамбаева, Жолдубаевой и Сагымбаева», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, 13 декабря следователи Военной прокуратуры вызвали на допрос адвоката Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева, однако он отказался от явки в надзорный орган. Позже следователи допросили другого защитника бывшего президента Сергея Слесарева. На допрос также был вызван и адвокат Асель Кодурановой Бакытбека Афтандил уулу.
Ссылка:
просмотров: 732
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокаты заявляют о беспределе правоохранительных органов
Адвоката Асель Кодурановой вызвали на допрос в Военную прокуратуру
Адвоката Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Военную прокуратуру
Икрамидина Айткулова водворили в ИВС. ГУВД о подробностях уголовного дела
Задержан адвокат Икрамидин Айткулов
В Бишкеке задержали еще одного адвоката. Подозревается в мошенничестве
В Бишкеке адвоката обвинили в посредничестве при передаче взятки
Вымогательство взятки. Адвокаты просят отпустить задержанного коллегу
В Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за вымогательство взятки
В офис адвоката экс-главы Нацэнергохолдинга проникли неизвестные
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о&nbsp;беспрецедентной DDoS-атаке на&nbsp;СМИ Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ
Сапара Исакова принудили выйти на&nbsp;суд, потом удалили. За&nbsp;нарушение порядка Сапара Исакова принудили выйти на суд, потом удалили. За нарушение порядка
Бизнес
Внесетевые разговоры еще выгоднее с&nbsp;&laquo;Пакетами минут и&nbsp;SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom
O!Store дарит 7&nbsp;дней скидок на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;защитные стекла O!Store дарит 7 дней скидок на смартфоны и минус 20 процентов на защитные стекла
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
19 декабря, четверг
20:20
«Подросток-ночь». В Чуйской области выявили 73 подростка без взрослых «Подросток-ночь». В Чуйской области выявили 73 подростк...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру его уровень повысился по всему городу
19:44
Сборная Кыргызстана по футболу за год потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА
19:23
Школьник делает уроки в троллейбусе
19:20
Адвокат считает, что его хотят отстранить от защиты Алмазбека Атамбаева