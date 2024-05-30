По факту мошенничества задержана член адвокатской коллегии. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, член адвокатской коллегии «П» Э.Д.Т. злоупотребляла своими полномочиями при оказании юридической помощи своему подзащитному.

«Э.Д.Т., выходя за рамки своих адвокатских полномочий, предложила своему подзащитному дать крупную взятку должностным лицам, которые расследовали дело. На эти цели она получила более $200 тысяч», — отметили в ГКНБ.

Несмотря на это, клиента Э.Д.Т. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 242 УК КР. Подзащитный обратился в ГКНБ с просьбой принять меры в отношении адвоката, которая хотела вернуть часть денег за неисполнение обязательств, в том числе незаконных.

Адвокат Э.Д.Т задержана с поличным при возврате $5 тысяч ($4 тысячи и 88 тысяч сомов). Она водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

ГКНБ КР просит граждан быть бдительными, не вестись на действия недобросовестных адвокатов и иных лиц, которые требуют деньги за незаконное решение того или иного вопроса.