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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Адвокат считает, что дело об убийстве спецназовца сфабриковали

Уголовное дело об убийстве заместителя командира спецназа «Альфа» сфабриковали. Об этом журналистам заявил адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

По его словам, следствие вручило бывшему президенту уведомление о подозрении спустя четыре месяца после событий.

«Сначала задержали подозреваемого. Утверждали, что он застрелил его из своего оружия — АК-74. Затем следствие делает выводы, что убийство совершил Алмазбек Атамбаев из снайперской винтовки Драгунова. Дело сфабриковали. Кто это сделал и как все произошло, пусть расследуют правоохранители», — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что результаты экспертизы также сфабриковали.

Баллистическая экспертиза установила: офицера застрелили из снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву.

Усенбека Ниязбекова убили в ходе спецоперации по задержанию бывшего главы государства в селе Кой-Таш.
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