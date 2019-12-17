Новый год. Где и по какой цене найти наряд на корпоратив

Новогодних праздников ждут не только дети, но и взрослые. Во многих организациях уже началась подготовка к праздничному мероприятию. Кто-то будет отмечать скромно, на рабочем месте, а кто-то устраивает праздник в ресторанах с развлекательной программой. В любом случае встает вопрос: что надеть на корпоратив?

Изюминка – блестящие аксессуары

Для похода в ресторан подойдут вечерние или коктейльные платья, брючный костюм. Астрологи рекомендуют выбирать наряды светлых тонов, потому что следующий год по восточному календарю — Металлической Белой крысы.

Приодеться не помешает и в том случае, если праздник будет проходить в офисе. Но вечернее платье тут, конечно, излишне.

Покровитель года симпатизирует всему, что блестит. В образ можно добавить изюминку — серебряный или металлический пояс, цепочку с кулоном, брошь.

За праздничными обновками можно отправиться на столичные рынки. Здесь наряд можно выбрать на любой вкус и кошелек. Цены на нарядное платье начинаются от 1 тысячи сомов. Как правило, это продукция местных швейных цехов. За сшитые в Турции платья или костюмы придется выложить от 5 тысяч сомов и выше. Тут, как говорится, зависит от возможностей вашего кошелька.

Дороже наряд обойдется дамам с рубеновскими формами. Найти подходящие костюм или платье размера XXL — задача не из легких. Тут и времени на поиски уйдет больше, да и денег — не менее 3 тысяч сомов за местный пошив. А еще туфли в тон, сумочка, украшения. Хотя, на последних можно сэкономить, проведя ревизию в гардеробе и шкатулках. Или взять на время у друзей.

Еще одна статья расходов — укладка и макияж. Ведь каждой женщине хочется быть самой красивой. Услуги парикмахера обойдутся в среднем от 1 тысячи сомов, столько же возьмет визажист. К тому же накануне праздника цены могут подрасти.

Визажисты советуют использовать для новогоднего макияжа серые, серебристые, светлые и пастельные оттенки, потому что их предпочитает покровитель года. А также ее привлекают яркие, блестящие тона. Можно использовать блестки в качестве акцента. Но при этом в целом макияж должен быть легким, простым и одновременно притягательным.

Пиратом быть иль феей

Но если вы работаете в креативном коллективе и вас ждут не просто посиделка, а целый карнавал, то прямая дорога в пункты проката костюмов. На рынках и в магазинах найти взрослый наряд на маскарад — задача архисложная. Здесь работает главное правило торговли: спрос рождает предложение. А желающих приобрести костюм королевы или пирата, как выяснилось, не много.

На прилавках карнавальных костюмов почти нет. Спасают пункты проката. Цены за аренду костюма начинаются от 1 тысячи сомов. Стоимость зависит от комплектации костюма, из какой ткани он сшит, насколько ношен. Самые популярные — Дед Мороз и Снегурочка. Но желающие облачиться в пирата или стать ростовой куклой тоже не останутся с пустыми руками.

Кстати, вечернее платье или классический костюм тоже можно арендовать. Но главное — не откладывать все на последний день. Выбора во взрослой линейке нарядов намного меньше, нежели в детской. И людям с размером XXL тут тоже не повезло: выше 56-го найти не получится.

В пунктах проката предлагают и услуги пошива. Но перед Новым годом заказы уже не берут.

Хороший выбор предлагают интернет-магазины. Здесь можно выбрать наряд ведьмочки или астронавта, зайца, мушкетера, Бабы Яги. Стоимость от 1,2 тысячи сомов. Но тут главное, чтобы в наличии были размеры и доставка не подвела. Обидно будет получить обнову после праздника.

Бабушкин сундук

Если же денег лишних перед праздником на покупку или аренду костюма нет, как и времени на поиски, то можно внимательно изучить платяной шкаф и антресоли. Возможно, там сохранился бабушкин сундук, таящий много секретов.

Мода циклична, и то, что еще вчера казалось неактуальным, сегодня снова в топе.

Добавить настроения можно и в ежедневный образ: купить яркую ленту и нашить на платье или повязать вместо пояса. Аксессуары — шляпки, маски, праздничные ободки, галстуки и бабочки дополнят образ. Тут главное — довериться фантазии.