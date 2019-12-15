Новый год. Где и по какой цене найти костюм на утренник

«Девочки будут снежинками, а мальчики — зайчиками». Родительские чаты, особенно дошколят, уже разрываются от сообщений-обсуждений новогодних утренников. Одним сразу говорят, во что должны быть одеты дети. Другим сложнее — придется ломать голову самому, придумывая, во что нарядить ребенка. В любом случае о новогоднем костюме следует задуматься уже сейчас.

Разнообразие на прилавках

Хорошо, если в родительском чате найдется активист, который возьмет на себя поиски новогодних костюмов и отправится на базар или в швейный цех, чтобы узнать расценки и предложить модели.

Такой вариант еще удобен тем, что при покупке сразу десятка-двух нарядов продавцы могут сделать скидку.

Если палочки-выручалочки нет или четко не оговорено, что все должны быть одинаково одеты, то выбор придется делать самому.

На крупных рынках уже вовсю торгуют новогодними костюмами, сшитыми в местных цехах. Цены на них вполне приемлемы — от 400-450 сомов. Раскошеливаться на дорогой наряд, который будет надет пару раз в лучшем случае, не каждый согласится.

Девочкам можно приобрести красивое платье местного пошива, оно также обойдется от 400 сомов, юбку-пачку от 250 сомов. Красивый ободок или диадема — от 200 сомов.

Возможно, придется покупать новые колготки и чешки или туфельки. Ведь важно, чтобы все части наряда подходили друг другу. Здесь тоже цена имеет значение, не факт, что до весны нога ребенка не вырастет и обувь не окажется маленькой. Туфельки на девочку можно найти от 350 сомов, на мальчика — 400 сомов.

Для детей школьного возраста костюмы обойдутся дороже. В среднем от 500 сомов.

Здесь лидируют наряды принцесс, сказочных персонажей и героев мультиков.

Некоторые родители стремятся из дочек сделать настоящих принцесс и готовы потратиться на укладку и макияж. Но это уже расходы необязательные.

Не отходя от компьютера

Большой выбор предоставлен в интернет-магазинах. Этот вариант наиболее удобен для занятых родителей. Нет необходимости тратить время на поход по базарам и магазинам в поисках наряда. Тем более что современные технологии позволяют приобрести вещи за рубежом за вполне приемлемые суммы. Однако здесь необходимо закладывать время на доставку. На некоторых площадках на это может уйти от 10 дней. Здесь наряды можно приобрести от 850 сомов.

Еще одна опасность — приобрести в прямом смысле кота в мешке. Покупатели нередко сталкиваются с тем, что на сайте предоставлена красивая картинка, а фактически вещь выглядит совсем иначе.

Зато в некоторых интернет-магазинах можно найти эксклюзивные модели и костюмы, значительно отличающиеся по качеству от представленных на местных рынках и в магазинах.

Многие торговые точки столицы активно рекламируют свой товар в социальных сетях. Еще один лайфхак для родителей. Можно не торопясь посмотреть предложения, сравнить цены, выбрать понравившееся и уже с ребенком отправляться за покупкой. Ценовая политика в магазинах не сильно отличается от базарной. Стоимость костюмов местного производства для дошколят также начинается от 400 сомов.

Костюм напрокат

Еще один вариант, особенно для желающих выделиться в новогоднем хороводе уникальным нарядом, — взять его в аренду. В прокатных точках выбор достаточно велик: здесь можно взять и костюм снеговика и снегурочки, елочки, снежной королевы, сказочных персонажей и героев из мультика, животных и другие.

Этот вариант подойдет для родителей школьников: карнавальных костюмов для деток постарше здесь намного больше, чем на базарах.

Стоимость аренды зависит от модели, производителя, качества и комплектации, а также новизны. В среднем наряд обойдется в 400-500 сомов. Самые дорогие — 2 тысячи 500 сомов.

Откладывать в долгий ящик выбор и бронь не рекомендуется, а то выбирать просто будет не из чего.

Во многих точках проката можно и купить костюм или заказать нужный. Цены начинаются от 700 сомов.

Дешево и красиво

Если времени на выбор костюма нет или его покупка не вписывается в бюджет, можно обойтись запасным вариантом — сделать его своими руками. Обладать талантами портного необязательно.

Достаточно пришить мишуру, снежинки или блестки на имеющиеся в гардеробе платье или костюм.

Дополнить образ могут маска, красивый ободок, диадема и другие аксессуары. Их тоже можно сделать самим. Здесь уже все зависит от талантов и фантазии родителей.

Главное, чтобы наряд пришелся по душе ребенку. Он должен быть не только красивым, но и удобным, ведь на утренниках дети участвуют в различных конкурсах и водят хороводы.