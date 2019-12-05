МВД Кыргызстана в борьбе с ОПГ применяет опыт России и Грузии

Кыргызстан борется с ОПГ, применяя опыт России и Грузии. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

По его словам, с начала года задержаны 136 членов организованных преступных группировок.

«На учете МВД состоит 421 человек как члены ОПГ. Четырнадцать из них объявлены в розыск. В борьбе с организованной преступностью мы применяем опыт России и Грузии, вносятся изменения в соответствующие кодексы», — сказал Кашкар Джунушалиев.

Напомним, в ноябре заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов заявил, что в КР нет ОПГ.