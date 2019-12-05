Президент Кыргызстана игнорирует письма сторонников Садыра Жапарова

Сторонники бывшего депутата парламента Садыра Жапарова с сентября пишут письма президенту Сооронбаю Жээнбекову, но ни одного ответа им не пришло. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

Как сообщил экс-депутат Каныбек Осмоналиев, 19 декабря в сквере имени Горького состоится «народный сход». «Цель этого собрания — потребовать у властей амнистировать Садыра Жапарова. Наши многочисленные обращения остались без ответа. В этот день мы намерены обратиться к властям. Разрешение мэрии на проведение мирной акции уже получено», — добавил он.

Садыр Жапаров обратился за помилованием к главе государства. Однако комиссия по помилованию при президенте направила его прошение в ГСИН на доработку из-за нехватки документов.

Суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сторонники Садыра Жапарова продолжают сбор подписей за его освобождение.