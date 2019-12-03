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Общество

Он не хотел нас услышать. О ком чаще всего вспоминал в тюрьме Омурбек Текебаев

Сегодня в Бишкеке состоялась презентация сборника интервью лидера политической партии «Ата Мекен» «Диалоги Омурбека Текебаева с Elgezit.kg». Книга включает в себя более десятка интервью экс-депутата Жогорку Кенеша интернет-изданию и некоторым другим СМИ в период, когда он находился под арестом по ложному обвинению в коррупции.

Автор книги вспомнил о днях, проведенных в тюремной камере.

«Больше всех в презентуемой сегодня книге говорится об Алмазбеке Атамбаеве. У меня недавно спросили, о ком я вспоминал больше всех, находясь в тюрьме. Получается, я чаще всего вспоминал об Алмазбеке Атамбаеве. В книге тоже речь идет о нем. Как соратники, друзья, мы не раз предупреждали, пытались остановить его, но он не услышал нас. Он установил личную власть и опустил Жогорку Кенеш до уровня плевка», — сказал Омурбек Текебаев.
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