Общественный благотворительный фонд Help the children — SKD в честь своего 12-го дня рождения передал лекарственные препараты в Национальный центр онкологии и гематологии (НЦОиГ) и диагностическое оборудование — флуоресцентные иммунологические анализаторы — в 12 больниц Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, современное оборудование передается на основании заявок учреждений здравоохранения.

«Оборудованием обеспечили Нарынскую и Таласскую областные объединенные больницы, Кара-Суйскую территориальную больницу, Узгенский районный центр семейной медицины, ЦСМ Алайского района, Центр общеврачебной практики «Кулунда» Лейлекского района, Республиканскую клиническую инфекционную больницу, ЦСМ «Медигос» и «Барын» Ноокатского района, ЦСМ Балыкчи и Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Бишкека», — отметили в фонде.

Анализаторы быстро и качественно помогают провести лабораторный анализ крови. В Help the children — SKD объяснили, что они считывают и интерпретируют информацию от диагностических панелей, а затем выдают ее в печатном и электронном виде. Например, делают раннюю диагностику острого повреждения почек и острого инфаркта миокарда или диагностику и оценку риска ишемической болезни сердца.

Кроме этого, фонд передал лекарственные препараты в НЦОиГ на 5 миллионов 370 тысяч 320 сомов. Гуманитарный груз получен из Америки и включает в себя такие дорогостоящие лекарства, как вариконазол, иринотекан, циклофосфамид, метотрексат и этопозид. Препараты уже начали передавать в различные отделения центра. В организации отметили, что ценный груз удалось получить благодаря детскому онкогематологу профессору Дамире Байзаковой, которая вела переговоры с американским фондом.

«Мы решили, что обеспечение современным оборудованием лаборатории в регионах и передача жизненно важных лекарств — лучший подарок на день рождения фонда. Ведь цель нашей деятельности — помощь больным детям, а также по возможности и взрослым», — подчеркнула президент ОБФ Help the children — SKD Елена Конева.