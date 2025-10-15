19:50
Бизнес

Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы

В Бишкеке состоялось торжественное открытие нового детского отделения Республиканской клинической инфекционной больницы. Это значимое событие стало результатом масштабного благотворительного проекта, реализованного общественным фондом «Ильшат» при поддержке торгового центра «ЦУМ «Айчурек».

В церемонии открытия нового детского отделения приняли участие председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, а также главный врач больницы Гулжигит Аалиев.

Фонд «Ильшат» обеспечил полное финансирование всех этапов проекта — от проектирования и строительства до оснащения здания современным медицинским оборудованием, мебелью и необходимой инфраструктурой.

Общая площадь нового блока составляет 3 тысячи 647 квадратных метров, он рассчитан на 100 койко-мест. Больнице также переданы два новых автомобиля скорой помощи, что позволит повысить оперативность оказания медицинской помощи.

 

Все помещения спроектированы с учетом актуальных санитарно-эпидемиологических норм, современных требований к инфекционной безопасности и стандартов оказания медицинской помощи детям. Новый корпус предусматривает комфортные условия для лечения, реабилитации и пребывания маленьких пациентов и их родителей, включая отдельные палаты, процедурные кабинеты, диагностические зоны и другие пространства.

В знак признательности за самоотверженный труд медицинских работников основатель фонда меценат Анвар Маметов вручил старшему персоналу больницы три новых автомобиля, а также при поддержке торгового центра «ЦУМ «Айчурек» выделены денежные сертификаты остальным сотрудникам больницы на общую сумму 6 миллионов сомов.

Благодаря инициативе общественного фонда «Ильшат» построено современное детское отделение, которое будет работать на благо здоровья детей Кыргызстана.

Справка

Общественный фонд «Ильшат» основал в 2011 году бизнесмен и меценат Анвар Маметов. С момента основания фонд активно реализует социальные и благотворительные инициативы, направленные на поддержку детей, социальных учреждений и развитие гуманитарных проектов по всей стране.
https://24.kg/biznes_info/347325/
Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
