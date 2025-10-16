В Бишкеке прошел благотворительный концерт «Свет надежды», посвященный месяцу профилактики рака молочной железы. Мероприятие подарило надежду женщинам, ведущим борьбу с недугом.

По словам организаторов, все вырученные средства пойдут на оплату химиотерапии нуждающимся.

Поддержать благотворительную инициативу откликнулись именитые звезды эстрады, народные артисты КР и ансамбль при мэрии Бишкека.

Директор Национального центра онкологии и гематологии МЗ КР Нурбек Букуев поблагодарил организаторов и отметил, что в месяц, посвященный профилактике рака молочной железы, об этой болезни должны знать не только люди, страдающие этим недугом, но и все общество.

«Рак не должен быть проблемой заболевшего человека. Это касается и государства. В центре онкологии мы разрабатываем национальную программу, чтобы каждый ЦСМ на месте мог правильно диагностировать и определить болезнь на ранней стадии. Мы стараемся и будем стараться вернуть каждую женщину, заболевшую раком молочной железы, в семью, к детям, в общество», — считает Букуев.

После концерта на сцену вышли женщины, победившие болезнь. Они рассказали свои истории исцеления.