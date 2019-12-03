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Общество

Подарки от Деда Мороза ждут сироты. Вы можете стать волшебником и помочь

Общественный фонд прав защиты детей-сирот снова запускает акцию «Письма Деду Морозу». Об этом сообщается на официальной странице фонда в социальной сети Facebook.

В фонде отмечают, что каждый желающий может помочь устроить праздник детям-сиротам и детям из малоимущих семей, которые также ждут новогоднего чуда и подарков в эту особенную ночь.

«На сайте собраны письма ребят из различных детских домов, школ-интернатов и центров Кыргызстана. Каждый может стать Дедом Морозом, выбрав одно или несколько писем, и исполнить пожелание ребенка», — отмечают в фонде.

В организации отмечают, что после того, как будет выбрано письмо, с дарителем свяжется волонтер для уточнения деталей. После этого статус письма изменится на «Дед Мороз найден».

Подарок нужно доставить в Общественный фонд прав защиты детей-сирот, находящийся по адресу: Бишкек, улица Коенкозова, 135 (пересекает улицу Ташкентскую, район церкви), до 19 декабря. Телефон для справок 0559800579, Игорь.

Отметим, что ранее о сборе новогодних подарков для пациентов детского отделения онкологии объявил фонд «Помогать легко».
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