Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда

Депутат Ирина Карамушкина возмутилась фотографиями бывшего президента Алмазбека Атамбаева из зала суда по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, факт того, что Алмазбека Атамбаева принудительно доставили на процесс, удручает. Бывший глава государства, по мнению парламентария, заслуживает уважения.

Ирина Карамушкина напомнила: «Атамбаев ни какой-то вам воришка подзаборный, он экс-президент Кыргызстана». «Ни один довод в обвинении его в коррупции, намеренном причинении ущерба или выводе народных денег, как это делалось при вашем полномочном представительстве правительства в Ошской области и при торага А.Жээнбекове, — не найдете подтверждения! Поэтому нагло и цинично вы издеваетесь над ним, зная, что он презирает вас!» — написала Ирина Карамушкина.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.