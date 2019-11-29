Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева доставили в суд. 24.kg удалось сфотографировать подсудимого. Это первый снимок со дня ареста бывшего главы государства 8 августа 2019 года.

Ранее на предварительные слушания Алмазбек Атамбаев не явился. Он отказывался покидать камеру СИЗО ГКНБ. Свое решение он аргументировал тем, что не будет играть ту роль, которая ему отведена в этом судебном процессе.

По словам Сергея Слесарева, сегодня Алмазбек Атамбаев принудительно доставлен в Первомайский районный суд Бишкека. Но сопротивление бывший президент, по словам юристов, не оказывал.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.