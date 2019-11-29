15:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Родные Афтандила Жоробекова собрались у здания ГКНБ в Бишкеке

В Бишкеке к зданию ГКНБ пришли родные задержанного администратора страницы БеспределKG в соцсети Facebook Афтандила Жоробекова.

Читайте по теме
Освободить арестованного блогера Афтандила Жоробекова требуют кыргызстанцы

Мать задержанного Бегаим Аккулова рассказала, что представителей омбудсмена не пустили к нему в СИЗО.

«Я никогда не слышала, что сотрудники ГКНБ выносили какое-либо предупреждение Афтандилу. Мне известно, что два года назад он опубликовал пост про районную администрацию в Оше и его приглашали на беседу. Хочу увидеть сына. Работники ГКНБ попросили написать заявление на разрешение свидания с ним и пообещали предоставить такую возможность», — сказала она.

Бегаим Аккулова также отметила, что Афтандил Жоробеков окончил Кыргызский национальный университет по специальности переводчик английского языка. Позже учился в Японии и Австрии.

Напомним, что о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, заметив, что его арест неправомерен.
Ссылка:
просмотров: 2128
Версия для печати
Материалы по теме
У арестованного Афтандила Жоробекова нет жалоб на условия содержания в СИЗО
Освободить арестованного блогера Афтандила Жоробекова требуют кыргызстанцы
Арест Афтандила Жоробекова. Адвокаты дали подписку о неразглашении
ГКНБ показал публикации, за которые арестован администратор страницы БеспределKG
Кыргызстанцы считают, что руководство ГКНБ должно уйти в отставку
Командовал спецоперацией в Кой-Таше. Что еще известно о первом замглавы ГКНБ
Первым заместителем председателя ГКНБ назначен Талантбек Салиев
Разрешить спецслужбам скрытую слежку или нет, спорят в парламенте
Местные жители побили сотрудников ГКНБ во время стычки на КПП в Чуйской области
Цифра дня. 1 миллиард 443 миллиона сомов поступило на счет борьбы с коррупцией
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Стало известно, за&nbsp;какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Бизнес
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
29 ноября, пятница
15:06
Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросла Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросл...
14:42
К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг
14:39
За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении
14:25
Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
13:51
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии в профильный комитет не поступило