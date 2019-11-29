Родные Афтандила Жоробекова собрались у здания ГКНБ в Бишкеке

В Бишкеке к зданию ГКНБ пришли родные задержанного администратора страницы БеспределKG в соцсети Facebook Афтандила Жоробекова.

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Мать задержанного Бегаим Аккулова рассказала, что представителей омбудсмена не пустили к нему в СИЗО.

«Я никогда не слышала, что сотрудники ГКНБ выносили какое-либо предупреждение Афтандилу. Мне известно, что два года назад он опубликовал пост про районную администрацию в Оше и его приглашали на беседу. Хочу увидеть сына. Работники ГКНБ попросили написать заявление на разрешение свидания с ним и пообещали предоставить такую возможность», — сказала она.

Бегаим Аккулова также отметила, что Афтандил Жоробеков окончил Кыргызский национальный университет по специальности переводчик английского языка. Позже учился в Японии и Австрии.

Напомним, что о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, заметив, что его арест неправомерен.