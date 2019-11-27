Чтобы дети не пострадали. К чему может привести противостояние фондов

В Кыргызстане назревает новый скандал. В противостоянии глав двух фондов по защите прав детей-сирот Игоря Беляева и Юлии Якуниной главное, чтобы не пострадали несовершеннолетние.

«Фонд «Прав защиты детей-сирот» может закрыться», — сообщил накануне в социальной сети Facebook руководитель ОФ Игорь Беляев.

По его словам, с лета на фонд участились нападки государственных учреждений и правоохранительных органов с подачи бывшего волонтера Юлии Якуниной.

«Открыв свой общественный фонд «Путеводная звезда» в октябре 2019 года, она начала просто терроризировать нас, бомбардируя заявлениями и жалобами в различные государственные органы, где безосновательно очерняет меня как руководителя фонда «Прав защиты детей-сирот», а также мою команду как сутенера и педофила», — написал Игорь Беляев.

Он отметил, что накануне его допрашивал старший следователь следственного управления Чуйского ГУВД, поводом стали якобы имеющиеся нарушения в организации.

«Когда я спросил, какие именно нарушения, ответили, что идет проверка касательно преступления в отношении воспитанницы детского дома, связанного с ее изнасилованием», — сказал Игорь Беляев.

Однако, по его словам, такого случая не было, о чем ребенок в доверительной беседе сообщил своему законному представителю.

«В материалах об изнасиловании, рассматриваемых в Аламединском РОВД, имеется встречное заявление от ребенка, где он признается в отсутствии факта изнасилования в отношении нее, а также что данное заявление ребенок написал с подачи Юлии Якуниной», — подчеркнул Игорь Беляев.

В своем обращении руководитель фонда отмечает, что девочка, о которой идет речь, была по инициативе детдома признана судом 13-летней, однако эксперты-рентгенологи дали заключение, что по снимку костей ребенку на момент вынесения экспертизы фактически было 16-17 лет.

«А сейчас она является фактически совершеннолетней, сведения об этом имеются в материалах Аламединского РОВД. Признание возраста являлось процедурой для получения свидетельства о рождении ребенка», — заметил Игорь Беляев.

Игорь Беляев, будучи сам выпускником детского дома, несколько лет назад открыл общественный фонд. Этот факт также вызвал вопросы у следствия: на основании какого закона он, имея всего девять классов образования, руководит общественной организацией.

Из-за постоянных проверок, допросов, объяснений фонд вместо своей основной деятельности вынужден заниматься непонятной перепиской, из-за чего срывается проведение других мероприятий.

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«С закрытием ОФ «Прав защиты детей-сирот» закроется и проект «Молодежный дом», который правоохранительные органы назвали «притоном». Там сейчас проживают 13 выпускников детских домов и интернатов, у которых нет родственников, жилья, работы. Здесь же они не только живут, но и учатся в учебных заведениях, имеют семейную теплоту, которую, к сожалению, наше государство не в состоянии дать им», — добавил глава фонда.

Закрывая наш фонд, госорганы подвергают жизни ребят стрессу, а возможно, и гибели, так как они не социализированы в обществе. Игорь Беляев

Он заявил, что финансовую помощь для организации благотворительной деятельности и ведения повседневной жизнедеятельности фонда оказывают неравнодушные, добрые люди.

В свою очередь Юлия Якунина говорит, что у нее есть документальные подтверждения всем ее заявлениям и обращениям. Она добавила, что по делу об изнасиловании не имеет права разглашать какую-либо информацию, кроме той, что оно на самом деле было, и пострадавшая на тот момент находилась под опекой фонда Беляева.

«Ребенку на данный момент 13 лет. Да, проводили экспертизу, но ее в суде не приняли», — прокомментировала Юлия Якунина.

Когда девочка сообщила в фонд об изнасиловании, то ни скорую помощь, ни милицию не вызвали, отмечает Якунина.

«Девочка позвонила мне, так как я тогда была волонтером в фонде. Только после того, как я нажала, они обратились в милицию», — подчеркнула она.

Кроме того, Юлия Якунина утверждает, что у фонда есть махинации с предоставленными сметами по ремонту общежития в Чуйской школе-интернате для сирот и детей.

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«Я лично оплачивала смету по окнам, ездила, заключала договор. Оплата произведена на 220 тысяч сомов, из них часть вычтена за подоконники, а в сметах на странице в «Одноклассниках» указана другая сумма — 405 тысяч», — сказала она.

Юлия Якунина поясняет, что молодежные дома фонда работают незаконно. Они являются учреждениями интернатного типа с круглосуточным пребыванием. А по закону они обязаны пройти аттестацию, чего сделано не было. Поэтому она обратилась в Минтруда и соцразвития, чтобы они провели проверку.

«Кроме того, фонд забирает оригиналы документов воспитанников. Одна девочка, ей 17 с половиной лет, ушла от них и сейчас живет у меня на правах моей дочки. По этому поводу фонд написал заявление в Октябрьский РОВД. Однако это стало основанием для проверки его же организации, поскольку мне пришлось озвучить данные, почему девочка у меня живет. Он сам запустил процесс проверки в отношении него. Своими действиями Игорь Беляев довел девочку до приступов. Ее в детстве избивал отец, и стоит ей немного понервничать, она теряет координацию движений и падает. Мы требовали вернуть оригиналы ее документов, но до сих пор получили не все», — рассказала Юлия Якунина.

Свои аргументы она также изложила в видеообращении.

Юлия Якунина заметила, что создала собственный фонд в октябре 2019 года потому, что не может найти управу на организацию Игоря Беляева.