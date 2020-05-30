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Общество

В Кыргызстане проходит акция по сбору подарков для воспитанников детских домов

ОФ «Прав защиты детей сирот» проводит благотворительную акцию «С любовью к нашим детям». Об этом сообщил глава фонда Игорь Беляев.

По его словам, до 31 мая они собирают игрушки, сладости, средства гигиены, памперсы и вещи для сирот и детей оставшихся без попечения родителей, проживающихся в детских учреждениях.

«Акция приурочена к Дню защиты детей, который будет отмечаться 1 июня. Все подарки будут переданы детям, проживающим в дестких садах», — отметил он.

Подарки можно принести по адресу: улица Коенкозова, 135 (пересечение с улицей Ташкентской). Справки по телефону 0559800579.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154196/
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