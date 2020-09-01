В Бишкеке открылся Молодежный дом для выпускников детских домов. Нужна помощь

В Бишкеке открылся третий по счету Молодежный дом для выпускников детских домов-интернатов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, Молодежный дом открыт Общественным фондом «Прав защиты детей-сирот». Он сможет принять 24 выпускника.

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Дом будет осуществлять свою деятельность в рамках проекта по социальному сопровождению выпускников детских домов-интернатов. «Сюда входит предоставление бесплатного жилья и трехразового питания на период участия в проекте (один-два года), зачисление в учебное заведение (вечерняя школа, профессиональный лицей, колледж, вуз), постановка на воинский учет и в поликлинику, обучение основам правовой грамотности и другое», — отметили в мэрии.

Глава фонда Игорь Беляев сообщил, что для нового Молодежного дома нужны два казана, скалка для теста (три штуки), фартуки для работы на кухне, 20 чайных ложек, дуршлаг для боорсоков (две штуки), наборы посуды.

Желающие помочь выпускникам детских домов могут обращаться по телефону 0559 800 579 ОФ «Прав защиты детей сирот».

В Бишкеке функционирует учреждение по предоставлению временного проживания для выпускников детских домов. Оно было открыто в сотрудничестве с «Ротари Клуб», «Ротари Клуб Осло» и «Ротари Клуб Мажорстуен». На 1 сентября в социальном общежитии проживает 22 человека.

Общественный фонд «Прав защиты детей» ранее уже открыл два молодежных дома. Оба находятся в селе Новопокровка.