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Общество

В торговых центрах Бишкека появятся боксы для сбора продуктов нуждающимся

В торговых центрах Бишкека появятся специальные боксы для сбора продуктов нуждающимся. Об этом 24.kg сообщил глава общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев. По его словам, в ближайшее время планируется установка как минимум 80 боксов в разных частях столицы.

«В бокс можно будет положить продукты длительного хранения в герметичной фабричной упаковке. Например, крупу, муку, консервы и прочее. Нельзя будет опускать в бокс скоропортящиеся и замороженные продукты, продукты без упаковки, продукты в стеклянной таре и алкоголь. У каждого бокса будет информационный стенд с пояснениями», — рассказал Беляев.

По его словам, собранные продукты будут передаваться семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пенсионерам, инвалидам и выпускникам детских домов. Процесс передачи будет максимально прозрачным с предоставлением общественности детального отчета. Первые боксы уже собираются на одной из столичных мебельных фабрик.

Отмечается, что проект реализуется при содействии спонсоров общественного фонда и волонтеров. Планируется заключение договоров со всеми крупными торговыми точками Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180102/
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