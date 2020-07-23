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Общество

Благотворительный фонд объявил сбор для оплаты контракта выпускникам детдомов

Общественный фонд «Прав защиты детей сирот» объявил сбор на оплату контракта для обучения двух выпускников Кара-Балтинского детского дома. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации Игорь Беляев.

Он отметил, что фонд открывает третий Молодежный дом, в котором будут жить 24 выпускника детских домов.

Игорь Беляев добавил, что двое выпускников Кара-Балтинского детского дома пожелали продолжить обучение в колледже Академии туризма. В учебном заведении на запрос фонда сообщили, что вуз является частным, однако согласились предоставить скидку на обучение в размере 50 процентов стоимости контракта. Обучение обоих выпускников обойдется в 24,5 тысячи сомов в год.

В фонде отметили, что желающие помочь выпускникам в получении высшего образования могут оплатить обучение (известив потом об этом фонд) или перечислить средства на Элсом 0559800579 (с приложения на телефоне — оплатить услуги номер 02523).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160452/
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