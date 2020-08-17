Благотворительный фонд начал сбор канцелярских товаров для детдомов

Благотворительный фонд «Прав защиты детей сирот» объявил о начале акции «Первый раз в первый класс».

Как отмечают в организации, акцию проводят уже четвертый год накануне 1 сентября, чтобы помочь 500 детишкам из 10 детских домов.

«Для любого ребенка начало нового учебного года — это очень значимый момент. Мы понимаем, что родители готовят своих детей к школе: разговаривают, идут всей семьей за новым портфелем, покупают канцелярские принадлежности. С детьми без родителей из детских домов ничего подобного не происходит. Им просто 31 августа выдают одинаковые зеленые тетради. А ведь они ходят в совершенно обычные школы, и для них неприятно и болезненно выделяться из коллектива из-за того, что у них нечего нет», — отметил руководитель фонда Игорь Беляев.

В фонде отмечают, что желающие помочь могут принести тетради, обложки, дневники, альбомы, цветную бумагу, ручки, карандаши и другие канцелярские предметы в офис фонда: Бишкек, улица Коенкозова, 135, телефон 0559800579 (Игорь Беляев).

Кроме того, сделать пожертвование можно через электронный кошелек «ЭлСом» 0559800579 (код агента 02523 оплатить товары и услуги).