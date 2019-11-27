В Кыргызстане за 19 лет не создали нормальную модель семейной медицины

Семейную медицину в Кыргызстане начали внедрять в начале 2000-х годов, но нормальной модели до сих пор не создали. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Он напомнил о начале реализации программы «Здоровый человек — процветающая страна». Один из четырех ее приоритетов — усиление первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

«Это улучшение инфраструктуры, обеспеченности кадрами — целый комплекс проблем. Нам необходимо разработать более эффективную модель первички с учетом лучших мировых практик. Пилот внедряется в Бишкеке, Оше и на Иссык-Куле. Рабочая группа уже ездила в Турцию и Казахстан, нам нужна экспертная поддержка. Мы чуть-чуть все усложнили, надо упрощать. Люди должны с удовольствием приходить и получать качественную помощь. Для улучшения ситуации у нас есть политическая поддержка», — сказал Космосбек Чолпонбаев.