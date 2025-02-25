В Бишкеке открыли новое здание филиала Центра семейной медицины № 2

В жилмассиве «Чон-Арык» 25 февраля состоялось официальное открытие третьего филиала Центра семейной медицины № 2.

Новый филиал ЦСМ оснащен лабораторией, ЭКГ, УЗИ, дневным стационаром, физиокабинетом, ЛФК, флюорографией и рентген-цифровым кабинетом. Для комфортного приема пациентов, работы врачей и медицинского персонала созданы все необходимые условия.

«Открытие нового здания филиала Центра семейной медицины № 2 — важный шаг в развитии первичной медико-санитарной помощи в Бишкеке. Теперь жители района смогут получать качественные медицинские услуги в комфортных и современных условиях. Укрепление инфраструктуры здравоохранения остается нашим приоритетом, и этот проект — яркий пример эффективного взаимодействия государства и муниципальных органов власти», — заявил заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов.

Новый центр будет обслуживать более 26 тысяч граждан.

«Это новая поликлиника, которая соответствует всем стандартам. Такой в Кыргызстане нет. Это наша мечта, мой проект, который я осуществила в первую очередь для населения, потому что выше Южной магистрали строят новостройки, и для своих сотрудников, чтобы они ни в чем не нуждались», — отметила руководитель филила Гульнара Ташибекова.

По ее словам, старое здание поликлиники располагалось в щитовом доме размером 300 квадратных метров, где было всего 30 кабинетов.

Как сообщила вице-мэр города Виктория Мозгачева, для строительства поликлиники столичная мэрия выделила 145 миллионов сомов.

«Эта поликлиника построена на перспективу, что сможет принять и большее число пациентов, все ближайшие дома по желанию могут приписаться к любому ЦСМ. Со стороны Министерства здравоохранения филиал полностью оснащен медицинским оборудованием и готов принимать пациентов», — добавила она.

Строительство поликлиники началось в сентябре 2023 года.

«Раньше на этой территории располагались складские помещения, строения, деревья, заросли. По поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева строительно-монтажные работы начались в сентябре 2023-го. В настоящее время все работы завершены, и подрядная организация в течение двух лет по любым вопросам будет устранять какие-либо недочеты», — сообщил начальник управления капитального строительства мэрии Болот Чолпонбаев.

Филиал находится по адресу: село Чон-Арык, улица Семетей, 6.