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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 ноября солнечно. Температура воздуха днем будет −2 градуса. День уменьшился до 9 часов 22 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Байтика Баатыра, Радишева, Токтогула, Логвиненко, Боконбаева, Ибраимова, Московской, Чуйкова, Герцена, Гоголя, Суюмбаева, Чокморова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кен-Суу, Ахунбаева, Ак-Шыйрак, Безымянная, Муромская, Минжылкиева, Береке), «Селекционное» (улицы Проектируемая), «Казыбек»;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улица Тоо-Ашуу), «Рухий Мурас» (1-4-я улицы), «44 га», микрорайон «Тунгуч», 4-й микрорайон, 14-17, отрезки улиц Космическая, Боромбая, Садырбаева, Асаналиева, Курчатова, Гагарина, Садыркулова, Репина;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Карагачевая роща».

Куда сходить

Культура

  • проходит Международная неделя моды Burana Fashion Week;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и «Галерея-М» приглашают на выставки;
Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Азии по кыргыз курошу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Кокумбек Таштаналиев

Родился 27 ноября 1953 года в селе Ак-Чий. Директор Государственного агентства водных ресурсов.

Кубанычбек Нурматов

Родился 27 ноября 1966 года в селе Мангыт Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Кенжебек Бокоев

Родился 27 ноября 1967 года в селе Аманбаево Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Исабаева

Родилась 27 ноября 1927 года в селе Торткул Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Специалист в области физиологии крови и физиологии природных адаптаций. Награждена орденом Трудового Красного знамени, медалями СССР.

Одна из первых докторов медицинских наук из числа кыргызских женщин внесла значительный вклад в развитие отечественной медицины и высшего медицинского образования.

Ректор Кыргызской государственной медицинской академиим с 1962 по 1971 год.

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 13 монографий, 4 учебника. Под ее руководством защищены 3 докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Умерла 23 декабря 2001 года.
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