В Бишкеке 16 апреля прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +18 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-15.30 — переулок Геологический, дом 1;

9.30-17.00 — улицы Московская, дома 39, 41, 41А, Б, Г, 54, 56, 58, Ибраимова, дома 33А, 35, 37, 57, Чокморова, дом 7, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Горького, Достоевского, Арстанбап, Кулмурзаева, Чар, Тон, Керемет, Куйручук, Молдокулова);

11.00-17.00 — жилмассив «Кайынды»;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Алыкулова);

9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Логвиненко, улица Киевская, дом 165, села Пригородное (переулок Больничный, улицы Махатма Ганди, МТФ), Нижняя-Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Комсомольская, Звездная), Лебединовка (улицы Манаса, Ошская, Калинина, проспект Победы, улица Мичурина, проспект Ленина, улицы Токмакская, 22га, Боконбаева, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Каджисайская, Кирова, Луганская, переулки Школьный, Чапаева, Узгенская, Кузнечная, Родниковая, Тянь-Шаньская, Северная, Загорская), Лебединовка («Городок энергетиков»), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская);

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Сулайман-Тоо);

9.00-18.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Маевка);

9.00-13.00 — села Арашан (улицы Полевая, Исабекова, Клубная, 8 Марта, Молдобекова, Проектируемая, Сулайманова, генерала Акматова, Садовая, Новостройка, Титова, Кошокбекова), Ленинское (улица Восточная);

13.00-17.00 — села Арашан (улицы Молдобека, Проектируемая, Новостройка, Новая), Ленинское (улицы Сельповская, Набережная, переулки Солнечный, Алма-Атинский, Виноградный).

9.00-22.00 — район отключения: улица Лермонтова — линия железной дороги — проспект Чуй — река Аламедин до проспекта Жибек Жолу — переулок Никитина, улица Абдрахманова до улицы Тыныстанова, улица Абдрахманова до кoжзавода, река Аламедин на юг до БЧК, жилмассив «Бакай-Ата», село Лебединовка — улица Калинина, улица Лермонтова до БЧК.

9.00-00.00 — села Сарбан, Джал, Верхний Орок, жилмассив «Верхний Орок», село Кашкабаш, 105-й контур, жилмассив «ТЭЦ-2», села Селекция, Достук, жилмассивы «Ак-Ордо» (южнее улицы Ахунбаева, а также Сокулукский район выше улицы Ахунбаева, южнее улицы Омур), «Сары-Озон», села Плодовое, Калтар.

У кого намечается той

Гулкан Молдобекова

Родилась 16 апреля 1964 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Алмаз Тургунбаев

Родился 16 апреля 1971 года. Заместитель министра транспорта и коммуникаций КР.

Памятные даты

Состоялась премьера фильма «Алые маки Иссык-Куля»

В 1973 году состоялась премьера знаменитого фильма «Алые маки Иссык-Куля» кинорежиссера Болота Шамшиева. Кинокартину в прокате посмотрели 11,3 миллиона зрителей.

Главный герой фильма Карабалта вступает в смертельную схватку с бандой контрабандистов опиума, которую возглавляет некий Байзак. В этой борьбе ему помогают советские пограничники, которые только недавно приступили к охране государственной границы.

Учреждена высшая государственная награда Кыргызстана — орден «Манас»

В 1996 году в Кыргызстане учреждена высшая государственная награда — орден «Манас».

Фото из интернета. Орден «Манас»

Им награждаются граждане за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. Имеет три степени. Награждение производится последовательно. Президент Кыргызстана может наградить граждан орденом «Манас» I степени, минуя награждение орденом «Манас» III и II степеней.

Курманбек Бакиев подписал заявление об отставке

Фото Reuters. Курманбек Бакиев

В 2010 году Курманбек Бакиев через девять дней после бегства из Бишкека подписал заявление об отставке с поста президента Кыргызстана. Соответствующее письмо за подписью бывшего главы государства сначала получено новыми властями по факсу. Затем посол Казахстана передал представителям временного правительства КР оригинал заявления Курманбека Бакиева об отставке.

Всемирный день голоса

Праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская академия отоларингологии.

Цель учреждения Международного дня голоса — привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса — дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

