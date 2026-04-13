В Бишкеке 13 апреля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +24 градуса.

Отключение света, воды и газа

9.30-15.00 — улица Усенбаева, 46, 48, 50;

9.30-17.00 — переулок Геологический, 7, улицы Абдрахманова, 131, Усенбаева, 44, отрезок улицы Матросова между улицами Карасаева и Медерова, улица Разина, 8, 2а, 12, 14, 67, 77, улица Буденного, 1, 1а, 3, проспект Чуй, 65, 67, 73, 75, 77, 79;

9.30-17.30 — улицы Менделеева, Чынар, переулок Токолдош, улица Армейская, 119;

9.00-11.00 — жилмассив «Ынтымак»;

9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Кара-Коо, Садырбаева;

9.00-17.00 — улица Льва Толстого, 6, отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, Айни, Кривоносова, Циолковского;

9.00-18.00 — отрезки улиц Коммунаров, Рижской, Уральской, Тифлисской, Кара-Балтинской, переулок Алданский, село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний, улица Энтузиастов, северная объездная дорога);

10.00-13.00 — жилмассив «Дордой» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, Эмгекчил-7, Кожевенная);

9.00-17.00 — села Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз), Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная, Участок), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская), Лебединовка, «Городок энергетиков»;

10.00-15.00 — село Кара-Жыгач (улицы Бугубаева, Кондучалова, Фрунзе, Пушкина, Виноградная, Яковенко, Садовая, Гагарина, Шопокова, переулок Фрунзенский, улицы Лермонтова, Салиевой).

У кого намечается той

Гуля Кожокулова

Родилась 13 апреля 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Данияр Бостонов

Родился 13 апреля 1987 года. Директор Государственного агентства гражданской авиации.

Памятные даты

Всемирный день рок-н-ролла

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для даты, произошло днем раньше. 12 апреля 1954-го Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном направлении.

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. В начале 1960-х годов появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию битломании.

Среди самых ранних групп в СССР были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне».

В Кыргызстане первые рок-группы появились в конце 1970-х. Например, «Достор» — первая в стране рок-команда, чья виниловая пластинка выпущена всесоюзной фирмой «Мелодия».

Люди, которые меняли мир

Фото из интернета. Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в столице установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб Чолпонбай Тулебердиев, ему воздвигнут памятник.

Родилась тренер Светлана Моисеева

Фото из архива Светланы Моисеевой

Родилась 13 апреля 1947-го во Фрунзе.

Тренерская карьера началась еще в 1967 году, когда на втором курсе института она организовала сборную команду по художественной гимнастике спортивного клуба Фрунзенского политехнического института.

С 1978-го работает старшим тренером отделения художественной гимнастики СДЮШОР Октябрьского района Бишкека.

В 1993 году именно Светлана Моисеева организовала Федерацию художественной гимнастики КР и была ее вице-президентом до 2013-го.

Ее ученицы неоднократно завоевывали титул чемпионок республики и входят в десятку сильнейших на чемпионатах Азии. Фактически все те, кто сегодня тренирует девочек в различных секциях художественной гимнастики, — это ученицы Светланы Моисеевой.

С 2000 по 2009 год была старшим тренером национальной сборной команды Кыргызстана. За время работы подготовила более 25 мастеров спорта и более 180 кандидатов в мастера спорта.

