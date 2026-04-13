01:40
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 апреля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +24 градуса.

Отключение света, воды и газа

  • 9.30-15.00 — улица Усенбаева, 46, 48, 50;
  • 9.30-17.00 — переулок Геологический, 7, улицы Абдрахманова, 131, Усенбаева, 44, отрезок улицы Матросова между улицами Карасаева и Медерова, улица Разина, 8, 2а, 12, 14, 67, 77, улица Буденного, 1, 1а, 3, проспект Чуй, 65, 67, 73, 75, 77, 79;
  • 9.30-17.30 — улицы Менделеева, Чынар, переулок Токолдош, улица Армейская, 119;
  • 9.00-11.00 — жилмассив «Ынтымак»;
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Кара-Коо, Садырбаева;
  • 9.00-17.00 — улица Льва Толстого, 6, отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, Айни, Кривоносова, Циолковского;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Коммунаров, Рижской, Уральской, Тифлисской, Кара-Балтинской, переулок Алданский, село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний, улица Энтузиастов, северная объездная дорога);
  • 10.00-13.00 — жилмассив «Дордой» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, Эмгекчил-7, Кожевенная);
  • 9.00-17.00 — села Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз), Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная, Участок), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская), Лебединовка, «Городок энергетиков»;
  • 10.00-15.00 — село Кара-Жыгач (улицы Бугубаева, Кондучалова, Фрунзе, Пушкина, Виноградная, Яковенко, Садовая, Гагарина, Шопокова, переулок Фрунзенский, улицы Лермонтова, Салиевой).

У кого намечается той

Гуля Кожокулова

Родилась 13 апреля 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Данияр Бостонов

Родился 13 апреля 1987 года. Директор Государственного агентства гражданской авиации.
 

Памятные даты

Всемирный день рок-н-ролла

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для даты, произошло днем раньше. 12 апреля 1954-го Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном направлении.

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. В начале 1960-х годов появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию битломании.

Среди самых ранних групп в СССР были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне».

В Кыргызстане первые рок-группы появились в конце 1970-х. Например, «Достор» — первая в стране рок-команда, чья виниловая пластинка выпущена всесоюзной фирмой «Мелодия».

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в столице установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб Чолпонбай Тулебердиев, ему воздвигнут памятник.

Родилась тренер Светлана Моисеева

Фото из архива Светланы Моисеевой

Родилась 13 апреля 1947-го во Фрунзе.

Тренерская карьера началась еще в 1967 году, когда на втором курсе института она организовала сборную команду по художественной гимнастике спортивного клуба Фрунзенского политехнического института.

С 1978-го работает старшим тренером отделения художественной гимнастики СДЮШОР Октябрьского района Бишкека.

В 1993 году именно Светлана Моисеева организовала Федерацию художественной гимнастики КР и была ее вице-президентом до 2013-го.

Ее ученицы неоднократно завоевывали титул чемпионок республики и входят в десятку сильнейших на чемпионатах Азии. Фактически все те, кто сегодня тренирует девочек в различных секциях художественной гимнастики, — это ученицы Светланы Моисеевой.

С 2000 по 2009 год была старшим тренером национальной сборной команды Кыргызстана. За время работы подготовила более 25 мастеров спорта и более 180 кандидатов в мастера спорта.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369926/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В&nbsp;Кыргызстане водителей авто с&nbsp;линзами и&nbsp;LED-фарами отправляют за&nbsp;справками В Кыргызстане водителей авто с линзами и LED-фарами отправляют за справками
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
13 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 апреля: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и классика при свечах
18:30
13 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:20
Снизить ставку по сельхозкредитам до 3 процентов поручил Садыр Жапаров
16:44
Только две страны поддержали деньгами Совет мира, созданный Дональдом Трампом