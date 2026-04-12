Памятные даты
Пасха
Воскресение Христово — это самый главный христианский праздник. От даты Пасхи зависят и устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговение), и многие другие православные праздники.
Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.
Состоялась премьера первой кыргызской оперы «Айчурек»
Впервые «Айчурек», написанную приглашенными из Москвы Владимиром Власовым и Владимиром Фере в содружестве с кыргызским композитором Абдыласом Малдыбаевым, показали 12 апреля 1939 года. Либретто на сюжет о лунной красавице из эпоса «Манас» создали поэты Джусуп Турусбеков, Джоомарт Боконбаев и Кубанычбек Маликов.
В опере показан момент нападения полчищ Чынкожо и Толтоя на Ахун-хана с целью забрать красавицу Айчурек, просватанную за Семетея. Айчурек находит Семетея, и тот изгоняет захватчиков с земли Ахун-хана, освобождая его народ от рабства.
Всемирный день авиации и космонавтики
Весь мир отмечает День авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос) — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Как праздник этот день установлен в 1962 году, а международный статус получил в 1968-м на конференции Международной авиационной федерации.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Николай Пржевальский
Родился 12 апреля (31 марта) 1839 года в деревне Кимборово, ныне в Починковском районе Смоленской области. Русский географ, этнограф, исследователь Центральной Азии, генерал-майор.
Среди его знаменитых путешествий по регионам Уссури (1867-1869), Монголии, Тибету выделяются четыре по Центральной и Внутренней Азии (1870-1885).
Крупнейшей заслугой Николая Пржевальского является географическое и естественно-историческое исследование горной системы Куньлуня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лобнора и Кукунора и истоков Желтой реки.
Кроме того, он открыл целый ряд новых форм животных, а также собрал громадные зоологические и ботанические коллекции, заключающие в себе много новых форм, в дальнейшем описанных специалистами.
Академия наук и ученые общества всего света приветствовали открытия Николая Пржевальского. Петербургская академия наук наградила его медалью с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».
Ученый умер 1 ноября (20 октября) 1888-го в Караколе. По его просьбе похоронен на берегу Иссык-Куля.
Его именем названы ледник на Алтае, хребет в Куньлуне, многие виды растений и животных, в том числе лошадь Пржевальского.
Родился ученый Озгоруш Шаршекеев
Родился 12 апреля 1935-го в селе Кереге-Таш Иссык-Кульской области.
В 1960-1997 годах работал преподавателем, аспирантом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Кыргызского национального университета. С 2010-го до конца жизни был профессором кафедры теоретической физики.
Был одним из немногих ученых, проводивших научные исследования по изучению космоса.
Опубликовано и издано более 100 научных трудов Озгоруша Шаршекеева, из них три монографии, а также ряд книг на кыргызском языке для учеников средних школ.
За значительный вклад в развитие кыргызской науки и педагогики награжден званием «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» (1993), медалью «Данк» (2001), был лауреатом Государственной премии в области науки и техники (2002), в 2010 году удостоен звания «Народный учитель Кыргызской Республики».
Умер в 2017-м.
