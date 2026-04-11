В Бишкеке 11 апреля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +23 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — отрезки улицы Мичурина, переулков Балыкчинского, Школьного, Дунайского, Тургенова, Суюмбаева, Куренкеева, Карпинского, Жуковского;

9.00-17.00 — отрезки улицы Фрунзе, бульвара Эркиндик;

9.00-14.00 — села Достук (улицы 1-я линия — 12-я линия), Пригородное (улицы Серегина, Суворова, Дорожная, контуры 216, 202, № 2 бригада, участки № 1, 2, 3, контуры № 136, 161,172,180,185, 189, 27, 137, 136, 139), Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Кавказская, Достук, Гамзатова, Ташкентская, Манаса, Артезианская, Степная), северная объездная дорога, Маевка (контуры № 684, 296), Озерное (контур № 906).

Памятные даты

В Кыргызстане ввели банкноты номиналами 1 и 5 сомов

Случилось это в 1994 году.

На лицевой стороне банкноты достоинством 1 сом, окрашенной преимущественно в светло-розовый цвет, был помещен портрет первого кыргызского композитора и исполнителя Абдыласа Малдыбаева. На оборотной стороне изображены музыкальные инструменты на фоне Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Лицевая сторона купюры номиналом 5 сомов содержала портрет знаменитой кыргызской балерины Бюбюсары Бейшеналиевой. На оборотной стороне было помещено изображение Кыргызского государственного академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Доминирующий цвет купюры — синий.

Жогорку Кенеш де-юре принял отставку Аскара Акаева

24 марта 2005 года во время «тюльпановой революции» Аскару Акаеву удалось выехать из республики. Народные массовые протесты были вызваны фальсификацией выборов, незаконным изменением Конституции, семейно-клановой коррупцией.

Генеральная прокуратура после бегства президента возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи, отправив в Российскую Федерацию соответствующие запросы о выдаче.

5 апреля в результате острого политического кризиса Аскар Акаев сложил с себя полномочия главы государства, 11 апреля ЖК принял отставку.

Прошел референдум по принятию новой Конституции

Конституционный референдум в Кыргызстане прошел 11 апреля 2021 года. В этот же день в стране также состоялись выборы в местные органы власти.

Основной закон страны претерпел 81 поправку.

Согласно новой Конституции, Кыргызстан перестал быть парламентско-президентской республикой и принял президентскую форму правления.

В проекте новой Конституции говорится, что один и тот же президент Кыргызстана может возглавлять страну не более двух пятилетних сроков. Также предусмотрено значительное усиление президентских полномочий.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Фото из интернета. «Трагедия народов» — мемориал, посвященный жертвам фашистского геноцида, в Москве

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945-го.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 государств мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

Создана Международная организация труда

11 апреля 1919 года при Лиге наций создана Международная организация труда, целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.

Это была первая межправительственная организация-комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства, содействия социально-экономическому прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защите прав человека. Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919-м. Француз Альбер Тома был избран первым генеральным директором МОТ. Всего в ней было представлено 45 государств.

В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством ООН.

Люди, которые меняли мир

Умер заслуженный экономист КР Керимжан Кунакунов

Родился 25 ноября 1938 года в селе Чон-Арык Чуйской области.

Более 40 лет работал на ответственных и руководящих должностях в финансово-экономической системе страны. Стоял у истоков формирования финансово-кредитной системы Кыргызской Республики. Получил звание заслуженного экономиста (1994). Избирался народным депутатом Верховного Совета Киргизской ССР двух созывов.

Был министром финансов Киргизской ССР и первым министром финансов независимого Кыргызстана (1986-1992), государственным советником президента (1992), директором Государственной налоговой инспекции (1992-1995).

За большие заслуги перед народом и государством Керимжан Кунакунов награжден медалью «За трудовую доблесть» (1970).

Скончался 11 апреля 2016-го в Бишкеке.

