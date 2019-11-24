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Общество

25 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий Мурас» (1-4-я улицы), «Ак-Бата»;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Элебесова, Московской, Ибраимова, Чокморова, Орозбекова, Боталиева, Щербакова, Энтузиастов, переулки Амурский, Нерчинский, Керчинский, микрорайон «Восток-5», 6/5, 7/5, жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Некрасова, Чапаева);
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — cела Луговое (улицы Светлая, Садовая, Набережная, Аламединская, Мирная, Новостройка), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Виноградная, переулок Маслопром), Лебединовка (улицы Зеленая, 3, Мичурина, проспект Ленина, Городок энергетиков, 5, 7), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Строительная), Кашка-Суу (улицы Достук, Новостройка), Бир-Булак (улицы Эсенбай ата, Бейшенбаева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чат-Кель (улица Почтовая), Лесное (улицы Проектная, Центральная, Северная, Восточная, Средняя), Романовка (улица Карла Маркса), Джаны-Джер (улицы Новая, Жданова, Больничная, Молодой Гвардии, Мичурина, Жукова), Шалта (улицы Даира, Гагарина, Жусупбек, Восточная, Шукуралиева, Проектируемая, Западная, Алмазбекова), Фрунзе (улицы Западная, Северная, Садовая), город Шопоков (улицы Линейная, Заводская, Проектируемая, Промышленная, Октябрьская, Новооктябрь);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Терек (улицы Молодежная, Новая, Дружбы), Беш-Орюк, Ак-Суу (улица Советская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка, Орто-Суу, город Кара-Балта (улицы Спортивная, 16-35, Бородочева, 1-34, Карла Маркса, Тоголока Молдо, Энгельса, Тельмана);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — Кант (улицы Герцена, Октябрьская, Щорса, Ванахуна, Строительная, Некрасова, Пушкина, Белинского, Коммунистическая, Чкалова, Крупской, Джакыпова, Герцена, Микояна, Южная, МПС, Пушкина, Буслаева, Жданова, Нахимова).
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