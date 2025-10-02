08:29
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Экономика

Новую высоковольтную подстанцию «Мурас» открыли в Бишкеке

Новую высоковольтную подстанцию «Мурас» открыли в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит разгрузить действующие подстанции «Ново-Южная», «Арча-Бешик» и «Пиковая Котельная», а также снизить потери электроэнергии.

«Мурас» обеспечит стабильное и качественное электроснабжение жилых массивов, социальных объектов и инфраструктуры юго-западной части города.

В ведомстве отметили, что цель строительства этой подстанции — предварительная подготовка для надежного электроснабжения строящегося в Бишкеке стадиона «Мурас», новых многоквартирных жилых домов, детского развлекательного парка «Евразия» и возводимых бизнес-центров.

Строительство профинансировало ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Реализацию осуществило Бишкекское предприятие электрических сетей.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию в столице высоковольтную подстанцию «Мурас». Это еще одно большое достижение в энергетической отрасли. Мы реализуем масштабную программу по развитию энергетики: строятся новые объекты, реконструируются крупные ГЭС, возводятся малые ГЭС, обновляется изношенное оборудование. Все это результат труда энергетиков, за что выражаю искреннюю благодарность.

Число потребителей ежегодно растет. Каждый год вводится в эксплуатацию свыше сотни объектов. Обеспечить их всех электроэнергией, укрепить энергосистему страны и создать основу для ее долгосрочного развития — наша прямая задача», — сказал глава Минэнерго Таалайбек Ибраев.

Подстанция «Мурас» расположена в юго-западной части города. На объекте установлено оборудование — силовой трансформатор мощностью 40 тысяч киловольт-ампер, элегазовые выключатели 110 киловатт и разъединители 110 киловатт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345661/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Скоро зима. Мощность четырех подстанций увеличили в Баткенской области
Кыргызстан привлек $58 миллионов на ЛЭП и подстанции в Караколе и Тамге
Увеличена мощность подстанции «Кудайберген» в Чуйской области
Строительство новой подстанции начали в Баткене
Подстанцию «Базар-Коргон» модернизировали в Джалал-Абадской области
НЭСК строит шесть новых подстанций по всему Кыргызстану
В Кыргызстане планируют построить шесть подстанций в 2025 году
ЕБРР выделит 14 миллионов евро на модернизацию двух подстанций
Две новые высоковольтные подстанции запустили в Бишкеке
В Алайском районе запустили новую подстанцию «Булолу»: в шести селах будет свет
Популярные новости
Доллар подешевел к&nbsp;сому, рубль подорожал. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;сентября Доллар подешевел к сому, рубль подорожал. Курс валют на 30 сентября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября
Кыргызстан заинтересован в&nbsp;сборочном производстве белорусской сельхозтехники Кыргызстан заинтересован в сборочном производстве белорусской сельхозтехники
Иссык-Кульский Уч-Коргон&nbsp;&mdash; водохранилище, построенное женскими руками Иссык-Кульский Уч-Коргон — водохранилище, построенное женскими руками
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
MEGA поздравила старшее поколение с&nbsp;праздником, подарив заботу и&nbsp;внимание MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
2 октября, четверг
08:17
Сколько авто с иностранными номерами легализовали в КР, рассказали чиновники Сколько авто с иностранными номерами легализовали в КР,...
07:59
Новую высоковольтную подстанцию «Мурас» открыли в Бишкеке
07:38
Зима близко. Чиновники снова обсуждают улучшение качества воздуха в Бишкеке
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 октября, среда
23:40
Лучшие смартфоны сентября назвали эксперты
23:20
В России при авиаперевозках будет внедряться биометрия
22:48
Американских кинозвезд напугала Тилли Норвуд — актриса, созданная ИИ
22:26
Международный айтыш «Алтын комуз» прошел в Бишкеке
22:00
III Игры СНГ. Кыргызстанские таэквондисты завоевали три медали