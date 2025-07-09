Подстанцию «Базар-Коргон» модернизировали в Джалал-Абадской области

Подстанцию «Базар-Коргон» 110/35/10 киловольт модернизировали в Джалал-Абадской области Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Джалал-Абадского предприятия электрических сетей.

По ее данным, работы по модернизации проводили в два этапа. В 2024 году обновили комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН).





В этом году заменили вакуумные выключатели и модернизировали шесть устаревших трансформаторов тока.

Современное оборудование позволит сократить количество аварийных отключений и обеспечить бесперебойное электроснабжение 35 тысяч потребителей Базар-Коргонского района, отметили в пресс-службе.