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Экономика

Подстанцию «Базар-Коргон» модернизировали в Джалал-Абадской области

Фото Джалал-Абадского ПЭС. Подстанция «Базар-Коргон»

Подстанцию «Базар-Коргон» 110/35/10 киловольт модернизировали в Джалал-Абадской области Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Джалал-Абадского предприятия электрических сетей.

По ее данным, работы по модернизации проводили в два этапа. В 2024 году обновили комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН).

В этом году заменили вакуумные выключатели и модернизировали шесть устаревших трансформаторов тока.

Современное оборудование позволит сократить количество аварийных отключений и обеспечить бесперебойное электроснабжение 35 тысяч потребителей Базар-Коргонского района, отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335707/
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Подстанцию «Базар-Коргон» модернизировали в Джалал-Абадской области