НЭСК строит шесть новых подстанций по всему Кыргызстану

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» строит шесть новых подстанций по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, до конца года планируется завершить подстанции напряжением 110 и 35 киловатт за счет собственных средств компании.

Строящиеся объекты:

вторая очередь на подстанции 110/10 киловатт «Алтын-Казык» в Бишкеке;

подстанция 110/35/10 киловатт «Дача» в Джалал-Абадской области;

подстанция 110/35/10 киловатт «Промышленная» в Баткенской области;

подстанция 110/35/10 киловатт «Кур-Терек» в Нарынской области;

подстанция 35/10 киловатт «Талды-Суу» в Нарынской области;

подстанция 35 киловатт «Абшыр» в Ошской области.

Кроме того, в рамках проекта «Три вершины» строится подстанция 35/10 киловатт в долине Жыргалан.

Продолжается строительство подстанции 110/35/10 киловатт «Мурас» в Бишкеке.

«Эти инициативы направлены на модернизацию энергетической инфраструктуры, повышение надежности электроснабжения и качественную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду», — говорится в сообщении.