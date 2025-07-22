Строительство новой подстанции начали в Баткене

В Баткене начали строительство новой подстанции 110/35/10 киловольт «Суу-Башы». Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По ее данным, подстанция обеспечит стабильными поставками электричества населенные пункты на кыргызско-таджикской границе, строящиеся село Жаны Достук и город Баткен-Сити на участке в 800 гектаров, государственные ипотечные дома «Асман-1», «Асман-2», российскую школу, новый стадион на 10 тысяч зрителей, жилые дома в квартале «Чет-Булак» в Баткене.

Проект реализуют ОАО «НЭСК» и мэрия Баткена. Его сметная стоимость — 67 миллионов 600 тысяч сомов. Из них 35 миллионов 800 тысяч — от муниципалитета, 31 миллион 800 тысяч — от энергетиков.

Новый объект будет обеспечивать электроэнергией следующие станции:

«Кара-Булак» 35/10 киловольт;

«Кара-Токой 1» — 35/10 киловольт;

«Кара-Токой 2» — 35/10 киловольт;

«Ширеч» — 35/10 киловольт;

«Баткен» — 110/35/10 киловольт.

Строительство планируется завершить в октябре 2025 года.