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Экономика

Строительство новой подстанции начали в Баткене

Фото ОАО «НЭСК». Новая подстанция в Баткене

В Баткене начали строительство новой подстанции 110/35/10 киловольт «Суу-Башы». Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По ее данным, подстанция обеспечит стабильными поставками электричества населенные пункты на кыргызско-таджикской границе, строящиеся село Жаны Достук и город Баткен-Сити на участке в 800 гектаров, государственные ипотечные дома «Асман-1», «Асман-2», российскую школу, новый стадион на 10 тысяч зрителей, жилые дома в квартале «Чет-Булак» в Баткене.

Проект реализуют ОАО «НЭСК» и мэрия Баткена. Его сметная стоимость — 67 миллионов 600 тысяч сомов. Из них 35 миллионов 800 тысяч — от муниципалитета, 31 миллион 800 тысяч — от энергетиков.

Новый объект будет обеспечивать электроэнергией следующие станции:

  • «Кара-Булак» 35/10 киловольт;
  • «Кара-Токой 1» — 35/10 киловольт;
  • «Кара-Токой 2» — 35/10 киловольт;
  • «Ширеч» — 35/10 киловольт;
  • «Баткен» — 110/35/10 киловольт.

Строительство планируется завершить в октябре 2025 года.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337094/
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