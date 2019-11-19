18:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы

Дело осужденного экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу пересмотрят в Кыргызстане

Осужденный Алматинским судом экс-депутат парламента Дамирбек Асылбек уулу еще не отбывает наказание в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Читайте по теме
Осужденный в Алматы экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу этапирован в Кыргызстан

По данным ведомства, сейчас бывший парламентарий находится в Бишкекском СИЗО-1.

«Верховный суд должен пересмотреть дело Дамирбека Асылбек уулу и переквалифицировать его преступления под уголовное законодательство КР. Как только ему назначат наказание, комиссия ГСИН определит, куда этапировать заключенного», — сообщили в ГСИН.

Дамирбека Асылбек уулу признали виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде» в Алматы. Его осудили на 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Напомним, вместе с ним обвиняемыми проходят еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.
Ссылка:
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Осужденный в Алматы экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу этапирован в Кыргызстан
Приговор в отношении экс-депутата, осужденного за контрабанду, остался в силе
В суде по делу экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу допросят новых свидетелей
Дело Дамирбека Асылбек уулу рассматривается в Алматинском городском суде
Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты Дамирбек Асылбек уулу 10 жылга соттолду
Экс-депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу осужден на 10 лет
Двенадцать лет тюрьмы просит обвинение для экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу
Дамирбек Асылбек уулу, обвиняемый в контрабанде, заявляет, что невиновен
Арестованного в Алматы Дамирбека Асылбек уулу лишили казахстанского гражданства
Алматыда мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулунун соту уланат
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Компанию &laquo;Чакыр япы&raquo; втянули в&nbsp;коррупционный скандал чиновники Кыргызстана Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
Сотрудники MegaCom приняли участие в&nbsp;донорской акции сбора крови Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк по&nbsp;обслуживанию валютообменных операций в&nbsp;КР «Оптима Банк» — лучший банк по обслуживанию валютообменных операций в КР
Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан&nbsp;&mdash; Таджикистан на&nbsp;O!TV Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV
19 ноября, вторник
18:02
Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Текстовая трансляция Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Тек...
17:37
Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
17:36
Родила тройню — получи 150 тысяч сомов. Такое решение подписал премьер-министр
17:24
Дело осужденного экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу пересмотрят в Кыргызстане
17:19
В 35 школах Бишкека есть надворные туалеты